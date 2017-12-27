«Я вырос на записях Хворостовского и Нетребко»

На фестивале «Новый год в Консерватории» в Москве пройдет концерт звезды The Metropolitan Opera Канг Ванга. 4 января австралийско-китайский тенор представит в Большом зале программу из арий XVIII – XX веков. Обозреватель «Известий» поговорил с исполнителем о современной оперной музыке.

— Российской публике вы знакомы в первую очередь по недавнему конкурсу в Геликон-опере «Бельведер», где вы получили вторую премию. Расскажите о ваших впечатлениях от нашей страны.

— Мне по-настоящему понравилось проводить время в Москве. Публика очень тепло меня принимала и эмоционально отзывалась на выступление. Также мне пришлась по вкусу еда в Москве. Я родился в Китае и, приехав в Россию, понял, что наши кухни чем-то близки. Я обнаружил похожие блюда в ресторанах.

— Современная оперная сцена интернациональна. Вы родились в Австралии, участвовали во многих европейских конкурсах, а сейчас выступаете в американском The Metropolitan Opera. На ваш взгляд, проявляется ли каким-то образом сегодня национальность, национальная школа певца?

— Определенно. Пение исполнителя, его интерпретация сильно зависят от его культуры и родного языка. А за годы жизни на разных континентах я обнаружил, что у голосов людей из разных регионов мира разные звуковые качества.

— Согласны ли вы с тем, что российские певцы сейчас в числе лидеров мировой оперной сцены? Приходилось ли вам с кем-нибудь из них работать на сцене или в студии?

— Нет сомнения, что российские оперные исполнители в настоящий момент находятся в верхнем эшелоне мировой сцены. Два лучших примера — Дмитрий Хворостовский (к сожалению, недавно почивший) и Анна Нетребко. Я фактически вырос, слушая этих суперзвезд. Я не говорю уже о бесчисленных певцах прошлого и настоящего. Недавно я принимал участие в постановке «Реквиема» Верди в The Metropolitan Opera. Вечер посвятили памяти Хворостовского. Все солисты пели восхитительно и, кстати, четверо из них были славянского происхождения. Среди них — потрясающая меццо-сопрано Екатерина Семенчук. Ее голос потряс меня до глубины души.

— Среди оперных певцов постоянно идет спор насчет постановок: должны ли они быть более оригинальными, вольными в плане режиссерской концепции или же лучше придерживаться традиционного прочтения. А вам интереснее петь в каких постановках?

— Я был в оперной студии театра Базеля в Швейцарии и, поверьте мне, повидал очень противоречивые постановки. Мне интересно принимать участие в обоих типах спектаклей. Если концепция режиссера действительно интересная, предлагает новый взгляд на произведение, вдохновляет, я буду рад поучаствовать в такой постановке. Чаще всего в таких спектаклях я нахожу что-то новое для себя как исполнителя.

— Расскажите о программе вашего концерта в Большом зале консерватории. По какому принципу вы выбирали арии?

— Я собрал программу, которая наилучшим образом раскрывает мою индивидуальность как оперного певца. Прозвучат произведения Моцарта, Массне, Верди, Легара, Листа, Бриттена и других композиторов. Я старался подбирать наиболее известные и праздничные произведения, чтобы поднять настроение зрителей в начале нового года.

— Известно, что больше всего поклонниц — именно у теноров. Почему, на ваш взгляд, теноровый тембр так трогает женскую аудиторию?

— Я думаю, что причина популярности теноров у женщин — это их бесстрашие перед высокими нотами, умение делать по-настоящему «животные» прыжки по нотному стану. Людям свойственно восхищаться теми, кто делает вещи, кажущиеся невозможными. Но я знаю достаточное количество баритонов и басов, у которых фанатов не меньше, чем у теноров.

— Раньше оперные певцы были недоступными небожителями. Сегодня же многие из ведущих исполнителей имеют аккаунты в социальных сетях, общаются с поклонниками через интернет. Насколько вы активны в Сети?

— Мое первое образование — в области информационных технологий, и это накладывает свой отпечаток на мою жизнь. Я активный интернет-пользователь. Полагаю, сегодня, в эру коммуникаций, общение через интернет очень важно. Особенно для исполнителя. Раньше, если ты попадал в телепередачу и время от времени про тебя писали в прессе, ты мог сохранять известность. Сейчас, когда через людей проходят огромные потоки информации, этого уже недостаточно. Поэтому артисту необходимо присутствовать в социальных сетях.

— На оперной сцене сегодня доминирует музыка, написанная больше 100 лет назад. Редкие премьеры современных композиторов — скорее исключение. Видите ли вы среди композиторов-современников такие таланты, которые бы могли встать в один ряд с великими мастерами прошлого?

— Мне кажется, сейчас достаточно талантов. И я всегда с радостью исполняю современные произведения. Например, в мае 2018 года на Дрезденском музыкальном фестивале я спою в новой опере «Сострадание Будды», написанной современным китайским композитором Тань Дунем. Но тот факт, что современных опер в репертуарах театров не очень много, вполне логичен. Оперы, которые мы сейчас считаем великими, появлялись в течение нескольких сотен лет. Для того чтобы родился новый современный оперный шедевр, нужно время.