Сбой в работе автоматов по продаже карт «Тройка» произошел в метро

Сбой произошел в среду в Московском метрополитене в работе автоматов по продаже билетов и пополнению баланса карт «Тройка». Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

В усиленном режиме работают кассы — открыты все окна. «На самых загруженных станциях дополнительно привлечены мобильные кассиры и/или установлены мобильные экспресс-кассы», — говорится в официальном Twitter метрополитена.

По словам представителя пресс-службы, временно не работает часть расположенных на станциях метро автоматов по продаже билетов. «При этом весь набор сервисов доступен в кассах», — цитирует «Интерфакс» сотрудника метро.

Работники метрополитена прилагают все усилия, чтобы избежать очередей в кассы. Неполадки устраняют, передает BFM.RU.