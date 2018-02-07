Московский ресторан подготовил коктейльный сюрприз ко Дню влюбленных 

Московский ресторан марокканской кухни Nofar Аркадия Новикова подготовил для своих гостей два специальных коктейля ко Дню всех влюбленных, который отмечается 14 февраля.

Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем порталу iz.ru.

Первый напиток — «Эбигейл» — изготовлен на основе брюта и травяного ликера со сладкими нотками сорбета манго-маракуйя.

Второй коктейль получил название «Градара», в честь замка в Италии, ставшего местом легендарной любовной драмы, описанной в «Божественной комедии» Данте Алигьери. В его основе — терпкий ревеневый ликер, травяной бальзам Fernet Branca и кофейный кордиал, которые в совокупности придают вкусу пикантную горчинку.

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