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Московский ресторан подготовил коктейльный сюрприз ко Дню влюбленных 

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Фото: Global Look Press
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Московский ресторан марокканской кухни Nofar Аркадия Новикова подготовил для своих гостей два специальных коктейля ко Дню всех влюбленных, который отмечается 14 февраля.

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Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем порталу iz.ru.

Первый напиток — «Эбигейл» — изготовлен на основе брюта и травяного ликера со сладкими нотками сорбета манго-маракуйя.

Второй коктейль получил название «Градара», в честь замка в Италии, ставшего местом легендарной любовной драмы, описанной в «Божественной комедии» Данте Алигьери. В его основе — терпкий ревеневый ликер, травяной бальзам Fernet Branca и кофейный кордиал, которые в совокупности придают вкусу пикантную горчинку. 

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