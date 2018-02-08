Сегодня исполнилось 90 лет со дня рождения легендарного князя Андрея Болконского из «Войны и мира», Штирлица из «17 мгновений весны», народного артиста СССР Вячеслава Тихонова.

Первая наша встреча произошла в далеком 1963 году на озвучании фильма «Герой нашего времени» режиссера Станислава Ростоцкого. Тихонов тогда озвучивал роль Печорина за Владимира Ивашова. Мы работали вместе, стоя перед микрофоном. Уже тогда я был приятно поражен тем, что человек, являвшийся подлинной звездой, а не мнимой, как многие сейчас, был удивительно скромен, я бы даже сказал, застенчив. Он общался со всеми спокойно, мягко, интеллигентно, вне зависимости от статуса.

Спустя несколько лет мы вновь встретились с ним уже как партнеры на съемках дебютной работы Сергея Соловьева. Это была дипломная новелла «От нечего делать» никому тогда не известного молодого человека, только что окончившего ВГИК. Казалось бы, известному артисту можно отнестись к этой работе несерьезно, как к проходной. Пришел, так сказать, поддержать дебютанта, не рассчитывая на то, что новая роль прославит его больше, чем творения Бондарчука.

Вячеслав Васильевич и здесь был предельно собран и тактичен — как с партнерами, так и с молодым режиссером. Без какой-либо позы, чем очень часто грешат современные актеры, всем видом своим пытающиеся показать какие они значительные и гениальные. Я считаю, что в этом небольшом фильме по Чехову Вячеслав Тихонов явил еще одну грань своего удивительного таланта. Все знали его по блистательным ролям красивых героев-любовников. А здесь он создал филигранный образ скучающего интеллигента, исполненный тончайшего чеховского юмора. Он смог передать не только суть персонажа, но и окрасить его собственными качествами комического актера. Такого Тихонова никто прежде не видел.

С Вячеславом Васильевичем было очень приятно работать, как с удивительно доброжелательным партнером и добрым человеком. Я часто говорю о такте и интеллигентности Тихонова, лишеённого какого бы то ни было высокомерия, как бы подстраивавшегося под своих партнеров и окружающих людей. Этим качествам следовало бы учиться нынешним артистам. Вероятно, именно благодаря своему характеру и воспитанию он стал актером на все времена. Ведь экран — зеркало жизни и человеческой души. Тихонов и был зеркалом, отражающим лучшие качества советского артиста.

Я очень рад, что в начале 1990-х, когда Бог дал мне возможность создать международный кинофорум «Золотой витязь», одними из первых, кому мы вручили высшую награду «За выдающийся вклад в кинематограф», были Сергей Бондарчук и Вячеслав Тихонов. Я всегда вспоминаю Вячеслава Васильевича с сердечной теплотой. Мне кажется, что большое количество его прекрасных киноролей свидетельствуют о тонкой, ранимой русской душе. Вячеслав Васильевич чурался показухи, жил своей отдельной скромной жизнью, не любил суету Дома кино, где каждый мог тебя обсудить и позлословить за спиной. Он был в некотором роде аскетом. Вероятно, именно поэтому и смог создать столь цельные и прекрасные образы, как князь Болконский, Штирлиц, мичман Панин, писатель в картине «Белый Бим, чёрное ухо», тракторист в «Дело было в Пенькове».

Он выстоял, выжил в сложном мире кино. Я прекрасно помню, как наша кинобогема злословила по поводу «Войны и мира». Как заявляли, какой, мол, Тихонов — Болконский, а Бондарчук — Пьер Безухов? Какое они вообще отношение имеют к роману Льва Толстого? Это сейчас мы прекрасно понимаем, что Тихонов — лучший князь Болконский в мировом кинематографе. Не появилось больше такого удивительного аристократа духа, человека толстовской эпохи, мощной русской натуры...

В перестроечные годы я видел, как огорчает Тихонова захлестнувшее Россию цунами вседозволенности и рыночного кинематографа. Однако он никогда не опускался до осуждения. Он просто молча страдал, наблюдая эту деградацию. Впрочем, и новый мир кино, зачастую пошлый, бездуховный, бездарный, не требующей глубины мысли и чувств, не принял Вячеслава Тихонова. Такие актеры, как он, рыночному кинобизнесу стали просто не нужны. На экранах появились бандиты, проститутки, оборотни в погонах и другие асоциальные элементы, играть которых было неинтересно — за ними не было ни мысли, ни души.

Тихонов все это видел, переживал, но до конца остался верен себе, выбирая лишь стоящие, по его мнению, проекты. Порой это были совершенно небольшие роли, в которых он находил что-то важное, чем хотел поделиться со зрителями. До самого конца Вячеслав Тихонов оставался собой — талантливым, красивым, скромным, интеллигентным, несуетным человеком.

Автор — народный артист России, режиссер, актер, президент Международного Кинофорума «Золотой Витязь»