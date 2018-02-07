Прямой эфир

Законопроект о возврате летнего времени внесли в Госдуму

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Барышев внес законопроект, предлагающий перевести стрелки в стране на час вперед и вернуть в Россию так называемое летнее время.

Документ размещен в думской электронной базе данных.

Регионы просят вернуть переход на летнее время
Регионы просят вернуть переход на летнее время
Постоянное зимнее время, которое действует с октября 2014 года, понравилось не всем

«Принятие проекта федерального закона позволит рационально использовать светлое время суток поздней весной, на протяжении всех трех летних месяцев и ранней осенью не только сэкономит ресурсы, а также укрепит здоровье граждан РФ», — говорится в пояснительной записке.

По словам парламентария, ученые географического факультета МГУ подсчитали, что с отменой летнего времени ежегодно люди теряют около 200 светлых часов, передает ТАСС.

«Таким образом, жители России не просто лишаются солнечного света, но и тратят больше электроэнергии на освещение, а соответственно, растут их расходы на услуги ресурсоснабжающих организаций», — считает Барышев.

В России смена летнего и зимнего времени прекращена в 2011 году. В ночь на 27 марта 2011 года в последний раз перевели стрелки часов на час вперед и перешли на постоянное летнее время. Из-за этого световой день зимой сместился на вечерние часы, что вызвало недовольство многих россиян. В 2014 году президент Владимир Путин подписал закон о переходе России с 26 октября на постоянное зимнее время. В большинстве субъектов страны часы были переведены на час назад, и в дальнейшем сезонный перевод стрелок не производится. Количество часовых зон в России было увеличено с девяти до 11.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зимнее время установлено в США и Канаде
Европа обсудит отмену перехода на летнее время

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017