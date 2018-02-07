Законопроект о возврате летнего времени внесли в Госдуму

Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Барышев внес законопроект, предлагающий перевести стрелки в стране на час вперед и вернуть в Россию так называемое летнее время.

Документ размещен в думской электронной базе данных.

«Принятие проекта федерального закона позволит рационально использовать светлое время суток поздней весной, на протяжении всех трех летних месяцев и ранней осенью не только сэкономит ресурсы, а также укрепит здоровье граждан РФ», — говорится в пояснительной записке.

По словам парламентария, ученые географического факультета МГУ подсчитали, что с отменой летнего времени ежегодно люди теряют около 200 светлых часов, передает ТАСС.

«Таким образом, жители России не просто лишаются солнечного света, но и тратят больше электроэнергии на освещение, а соответственно, растут их расходы на услуги ресурсоснабжающих организаций», — считает Барышев.

В России смена летнего и зимнего времени прекращена в 2011 году. В ночь на 27 марта 2011 года в последний раз перевели стрелки часов на час вперед и перешли на постоянное летнее время. Из-за этого световой день зимой сместился на вечерние часы, что вызвало недовольство многих россиян. В 2014 году президент Владимир Путин подписал закон о переходе России с 26 октября на постоянное зимнее время. В большинстве субъектов страны часы были переведены на час назад, и в дальнейшем сезонный перевод стрелок не производится. Количество часовых зон в России было увеличено с девяти до 11.