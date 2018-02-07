Глава Ингушетии Евкуров рассказал о смерти своего племянника

Глава Ингушении Юнус-Бек Евкуров рассказал журналистам о гибели своего племянника Хасана Евкурова.

«То, что он найден мертвым, там (в Республике Ингушетия) сейчас разбираются, это факт, с этим ничего не сделаешь. Это, к сожалению, так», — заявил глава республики журналистам РБК.



Ранее о том, что племянник главы республики был найден мертвым, сообщал со ссылкой на источник в правоохранительных органах телеканал «360». Журналисты сообщали, что мужчину обнаружили с огнестрельным ранением головы вечером 6 февраля в станице Троицкой в Ингушетии. Рядом с его телом было найдено охотничье ружье.

Ранее в декабре 2017 года Евкуров сообщил, что последняя «спящая ячейка» террористов была ликвидирована в Ингушетии.