Микроавтобус с людьми провалился под лед в Эстонии

Микроавтобус провалился под лед в Пярнуском уезде Эстонии. Погибли не менее трех человек, еще двоих спасателям удалось спасти. Об этом сообщил портал Delfi.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел 6 февраля в 12:00 (13:00 мск) на Рижском заливе примерно в 500 м от берега. Микроавтобус направлялся к острову Мания. Отмечается, что как только транспортное средство выехало на лед, оно практически сразу провалилось в воду.

Глубина моря в месте происшествия составляет около 4 метров.

В микроавтобусе находились шесть человек, одного пассажира обнаружить всё еще не удалось. Его поиски продолжатся 7 февраля.

По их словам, в машине находились еще четверо пассажиров.

«Двое, мужчина в возрасте 41 года и женщина 51 года, смогли выбраться на поверхность и при помощи судна на воздушной подушке были доставлены на берег и отправлены в больницу. В настоящее время их состояние стабилизировалось», –– приводит «РИА Новости» сообщение спасательного департамента Эстонии.

По данным «Интерфакса», выжившие пребывали в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Хабаровском крае водитель большегруза неделю жил в кабине своего грузовика после того, как тот провалился в реку и вмерз в лед.