Прямой эфир

Микроавтобус с людьми провалился под лед в Эстонии

0
Фото: Global Look Press/Jochen Tack/imagebroker.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Микроавтобус провалился под лед в Пярнуском уезде Эстонии. Погибли не менее трех человек, еще двоих спасателям удалось спасти. Об этом сообщил портал Delfi.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел 6 февраля в 12:00 (13:00 мск) на Рижском заливе примерно в 500 м от берега. Микроавтобус направлялся к острову Мания. Отмечается, что как только транспортное средство выехало на лед, оно практически сразу провалилось в воду.

Глубина моря в месте происшествия составляет около 4 метров.

В микроавтобусе находились шесть человек, одного пассажира обнаружить всё еще не удалось. Его поиски продолжатся 7 февраля.

По их словам, в машине находились еще четверо пассажиров.

«Двое, мужчина в возрасте 41 года и женщина 51 года, смогли выбраться на поверхность и при помощи судна на воздушной подушке были доставлены на берег и отправлены в больницу. В настоящее время их состояние стабилизировалось», –– приводит «РИА Новости» сообщение спасательного департамента Эстонии.

По данным «Интерфакса», выжившие пребывали в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Хабаровском крае водитель большегруза неделю жил в кабине своего грузовика после того, как тот провалился в реку и вмерз в лед.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Таяние ледников Северного полушария Земли приведет к катастрофе
В Казани автомобиль упал в озеро в результате ДТП с мотоциклом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017