Я всегда выступаю за свободу. Свободу совести, вероисповедания, выбора. Решать нам самим — как, с кем жить и жить ли с кем-то вообще. Кто-то предпочитает одиночество и имеет на это полное право. Но одиночество бывает и вынужденным. И тогда из свободы оно может превратиться в тяжелую ношу, порой непосильную. Миллионы одиноких россиян чувствуют себя несчастливыми, подтверждая тем самым аксиому о том, что человек есть существо социальное. Валентина Матвиенко предложила создать министерство одиночества. Спикер Совета Федерации полагает, что надо применять все возможные форматы, чтобы люди пожилого поколения не чувствовали себя одинокими. Незадолго до этого она выступила с инициативой учреждения министерства счастья. При этом Валентина Ивановна справедливо отметила, что пока эти идеи носят скорее креативный характер. Изначально о создании министерства одиночества было заявлено в Британии, а счастья — в Объединенных Арабских Эмиратах.

Что же касается России, то у нас сейчас одним из самых насущных вопросов является необходимость создания министерства по делам семьи и детей. Семья — наша первая и главная скрепа. Традиционные семейные ценности определяют исконный уклад нашего общества, являются залогом сохранения социокультурного кода многонациональной и многоконфессиональной страны. Сегодня государственная ответственность за эту основу основ распределена между разными министерствами и ведомствами, в то время как регулирование такой тонкой сферы, как семейная политика, должно производиться из единого центра управления.

Пришло время, когда семья должна быть поддержана государством на системной основе, чтобы наши матери могли быть уверены в том, что смогут достойно воспитать своих детей. Лично мне как матери четверых детей эта необходимость более чем очевидна.

Было бы логично начать формирование министерства с расширения функционала Федерального агентства по делам молодежи, включив в его ведение вопросы семьи, материнства и детства.

В область задач будущей структуры должны входить не только вопросы материальной поддержки, но и правовое регулирование, взаимодействие с образовательными и лечебными учреждениями, формирование дружественной информационной среды с учетом традиционных ценностей и других важных аспектов. В этот список стоит добавить и защиту суверенитета и формирование позитивного образа семьи, повышение престижа многодетной семьи. Почему сегодня при достижении статуса многодетности огромное количество семей оказывается за чертой бедности? Если государство призывает женщин рожать, то оно должно гарантировать им счастливое материнство. Демографы утверждают, что только многодетность позволит нивелировать сегодняшнюю демографическую яму, вызванную кризисом рождаемости девяностых.

Мне всегда невыносимо больно видеть, как у наших матерей отбирают детей по причине тяжелого материального положения. Министр по делам семьи обязан отвечать за обеспечение поддержки прежде всего кровной семьи, которую никто не заменит. Откуда у государства возьмутся на это деньги? Оттуда, откуда они берутся на содержание сироты в детском доме. В зависимости от региона России на эти цели выделяется от 700 тыс. до 2 млн рублей в год на ребенка. Так же у государства находятся средства на зарплату приемных родителей. Где справедливость? Почему 80% российских сирот — это сироты при живых родителях.

Необходимо вводить уголовную ответственность для сотрудников органов опеки, которые злоупотребляют своими должностными полномочиями и безосновательно разрушают кровную семью (сюда не относятся случаи, когда детей отбирают у асоциальных родителей). Я считаю, что делать это нужно только тогда, когда дальнейшее пребывание в семье несет угрозу для жизни и здоровья детей. Во всех остальных случаях государство должно поддерживать кровную семью, причем профилактика играет чрезвычайно важную роль. Существует огромное количество нерешенных до сих пор задач, включая, например, создание системы подготовки специалистов отделов опеки и попечительства. Это позволит избежать наблюдаемого сейчас грубого вмешательства в семью, минимизировать риски неправомерного изъятия детей и значительно снизит присутствие в профессии случайных людей.

Назрела необходимость создания государственной структуры, которая будет заниматься вопросами семьи как основного государственного института. Нам предстоит огромная и сложная работа в этом направлении, и если ее не начать сегодня, то завтра будет уже поздно. Готовы ли мы к этому решительному шагу? Уверена, что иного выбора у нас нет. Защищая и поддерживая семью, мы формируем наше будущее и обеспечиваем сохранение России. Той России, которую мы знаем и любим. И если министерство семьи будет справляться с возложенными на него обязанностями, то нам не понадобятся ни министерство одиночества, ни министерство счастья.

Автор — глава всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет»

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