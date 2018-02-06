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Genesis G80 стал официальным автомобилем инвестфорума в Сочи

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Фото: «Хендэ Мотор СНГ»
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Автомобильный бренд Genesis в третий раз поддержит Российский инвестиционный форум в Сочи, который пройдет 15–16 февраля. Для транспортного обеспечения мероприятия компания «Хендэ Мотор СНГ» передала организаторам 110 полноприводных седанов Genesis G80, на которых будут передвигаться участники форума.

Торжественная церемония передачи автомобилей состоялась 6 февраля. В ней приняли участие директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглeв и управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

«Российский инвестиционный форум — это уникальная площадка для презентации инвестиционного потенциала российских регионов. Концерн Hyundai Motor, в который входит премиальный автомобильный бренд Genesis, — крупнейший корейский инвестор в России, поэтому для нас важно быть частью одного из значимых событий в экономической жизни страны. Сотрудничество Genesis с Российским инвестиционным форумом длится с 2016 года. Это говорит о том, что организаторы и участники форума высоко оценивают наш премиальный бренд и качество автомобилей. В свою очередь, мы рады отметить, что с каждым годом масштаб мероприятия растет», — заявил Калицев.

«Сотрудничество с «Хендэ Мотор СНГ» в области автомобильной поддержки ключевых деловых событий фонда «Росконгресс» является для нас стратегическим. Транспортные услуги для высокопоставленных гостей и участников должны отвечать необходимым требованиям качества с точки зрения удобства, комфорта и безопасности, и «Хендэ Мотор СНГ» является надежным партнером, полностью отвечающим этим требованиям. Мы получили множество позитивных отзывов об автомобилях марки Genesis от участников форумов и рады нашему долгосрочному партнерству», — подчеркнул Стуглев.

Российский инвестиционный форум пройдет в Олимпийском парке Имеретинской низменности на территории Главного медиацентра. Он традиционно позиционируется как площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. В 2017 году в форуме участвовало более 4,5 тыс. человек из 37 стран мира, площадь выставки составила около 10 тыс. кв. м, было заключено 377 соглашений на общую сумму 490 млрд рублей.

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