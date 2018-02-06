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Микроавтобус с детьми загорелся на федеральной трассе в Якутии

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Возгорание микроавтобуса, в котором находились 10 школьников, возвращавшихся из центра отдыха, произошло на федеральной дороге в Якутии, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Республике Саха (Якутия).

Инцидент произошел на 881-м км федеральной автомобильной дороги «Вилюй» недалеко от села Кутана около 6:00. Водитель микроавтобуса SsangYong, в котором 10 детей возвращались из центра отдыха в Якутске в село Сунтар, вынужден был остановиться, увидев на панели знак о неисправности двигателя. Выйдя из машины, мужчина заметил выходящий из-под капота дым и начал срочную эвакуацию детей, сообщает ИА YakutiaMedia.

Сотрудники Госавтоинспекции рассказали, что родители и педагоги детей не позаботились о безопасности школьников, отправляя их в такую дальнюю поездку в экстремально холодных условиях. Детей в село Сунтар доставили попутными машинами.

Водитель микроавтобуса зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, однако не имеет разрешения на перевозку групп детей. Транспортное средство также не подходило для организованной перевозки детей. Кроме того, за последний год мужчина 14 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД.

Сейчас в отношении водителя рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требований безопасности жизни и здоровья потребителей. Информация направлена в прокуратуру.

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