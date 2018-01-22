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Автобус с детьми из Казахстана сломался на алтайской трассе в минус 40

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Автобус с юными хоккеистами из команды «Иртыш», ехавшими в Казахстан, сломался на трассе в Благовещенском районе Алтайского края. Температура воздуха при этом составляла около минус 40 градусов.

Инцидент произошел 22 января в районе 2:00 возле поселка Степное Озеро. Хоккейная команда из 18 подростков, а также тренер и два водителя возвращались домой из Междуреченска, когда автобус сломался. О произошедшем немедленно было оповещено МЧС, сотрудники которого попросили о помощи администрацию поселка, сообщает altapress.ru.

Юных спортсменов разместили на ночь в местном Доме культуры, отогрели, накормив бутербродами и напоив горячим чаем. На данный момент районная администрация решает вопрос, как помочь с ремонтом автобуса, чтобы отправить детей домой, а также где на время затруднительной ситуации организовать питание для ребят.

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