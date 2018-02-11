«В каждом из нас есть демоны, с которыми лучше считаться»

В российском прокате — камерный триллер «Место встречи» режиссера «Идеальных незнакомцев» Паоло Дженовезе. По сюжету, в неприметной закусочной целыми днями сидит таинственный незнакомец и принимает посетителей. Каждому он предлагает исполнить невозможное желание в обмен на испытание — за гранью морали и закона. Режиссер лично прилетел в Москву, чтобы представить фильм российскому зрителю. Корреспондент «Известий» расспросил Паоло Дженовезе о новой картине, грядущих ремейках «Идеальных незнакомцев» и темной силе гаджетов.

— По вашим фильмам кажется, что вы не очень верите в человечество. И «Место встречи» это впечатление только подтверждает.

— Я бы так не сказал. Мне кажется, все мои фильмы очень разные — и в этом отношении тоже. И в картине «Место встречи», на самом деле, много надежды. Так как оказывается, что все зависит от отдельно взятого человека. Я предлагаю зрителю взвешенное сочетание пессимизма и оптимизма. Ведь и в нашей жизни и плохое, и хорошее сильно перемешано. Тем более, как минимум одна из историй в фильме — про отца с больным ребенком — должна вдохновлять.

— Насколько я знаю, «Место встречи» основано на американском сериале «Столик в углу». Что вас привлекло в этом замысле?

— Меня захватил вопрос, который задается этим сериалом: на что готов пойти человек, чтобы получить желаемое? Мне кажется, это очень актуальное размышление. И сериал, и фильм подталкивают нас к тому, чтобы посмотреть на себя со стороны. Сегодня это трудно как никогда. Благодаря социальным сетям любая жизнь теперь как на ладони. Мы очень легко судим чужие поступки, но все меньше рефлексируем свои.

Издалека очень легко выносить вердикты, однако на самом деле никто не застрахован от ошибок. Можно сколько угодно считать себя сильным или порядочным человеком, однако по-настоящему ты это узнаешь о себе, только когда окажешься в тяжелой ситуации. Мне хочется думать, что «Место встречи» поможет зрителю посмотреть в глаза своим демонам и заставит с ними считаться.

— Вы сами оказывались в подобных ситуациях?

— Конечно. И вы тоже. Мы все периодически оказываемся перед выбором — что предпочесть, свои интересы или интересы других людей. Мы вынуждены постоянно балансировать между альтруизмом и эгоизмом, начиная с банальных мелочей. Вы заходите в автобус. Час пик, но есть одно свободное место. И вот уже дилемма: «Занять самому или дать сесть другому пассажиру?» Это простой пример, а может быть сложный.

Вот вы журналист. Работаете в коллективе, уважаете своих коллег. Однако если однажды вам скажут, что кто-то должен уйти — вы или он — что бы вы выбрали? Возможно, вы бы поступили благородно. А может, наоборот, начали бы плести интриги. Сама необходимость выбора уже обнажает вашу суть как человека. Так, собственно, и работает фильм. Я хочу, чтобы каждый зритель задал себе вопрос: «Что бы я сделал, окажись на месте героя?».

Те истории, что мы рассказывали, вряд ли могут с вами когда-либо произойти. Но они провоцируют, заставляют задуматься, ради чего мы сами могли бы переступить через черту. Одна из героинь фильма говорит: «В каждом из нас есть что-то ужасное, и тому повезло, кто смог в себе это открыть». В этой реплике вся суть фильма. В каждом из нас есть демоны. Они могут выбраться наружу, могут не выбраться, но про них стоит знать.

— Как и в «Идеальных незнакомцах», в новом фильме используется всего одна локация. У вас нет желания превратить сценарии в пьесы?

— Нет (смеется). На самом деле, аскетизм в двух фильмах подряд — это случайность. Я снял 10 картин до «Идеальных незнакомцев» и все они сделаны по-другому. И новый, 13-й фильм будет иметь много локаций и не будет похож на предыдущие.

— «Идеальные незнакомцы» стали международным хитом (в том числе и в России). А вы предполагали, что будет такой успех?

— Нет. И никто не предполагал. Я имею в виду международный успех. Как правило, итальянское кино не добивается чего-то подобного за рубежом. Даже когда «Идеальные незнакомцы» три недели подряд лидировали в Италии, мы и не думали… В итоге, в общей сложности мы продали права на показ в 65 стран. И это не считая прав на адаптацию…

— Права на американский ремейк купила The Weinstein Company. Скандал вокруг ее основателя Харви Вайнштейна никак не повлиял на производство?

— Я, к сожалению, ничего не знаю о судьбе американского проекта. Но мне известно, что испанский ремейк уже вышел в прокат и собрал на родине $20 млн. Также уже закончились съемки греческой версии. Кроме того, права купили в Турции, Франции, Швеции и России, но до съемок пока не дошло.

— Как считаете, почему так много стран решили сделать ремейк?

— Потому что этот сюжет, в сущности, интернационален, и темы, которые он затронул, актуальны во многих странах (по сюжету, компания друзей решила в шутку несколько часов подряд вслух читать сообщения с телефонов друг друга, что приводит к непоправимым последствиям. — «Известия»). Мобильные телефоны кардинально изменили нашу жизнь и углубили пропасть между самыми близкими людьми. С ними стало легче хранить свои тайны. Мы не можем жить без гаджетов, и эта зависимость не может не пугать. «Идеальные незнакомцы» — возможность разговора и своего рода групповая терапия. Я думаю, с этим и связан успех.

— Вы уже не в первый раз в Москве. Успели что-то посмотреть?

— Да, я уже приезжал сюда на фестиваль года три назад с фильмом «Во всем виноват Фрейд», однако был всего три дня и мало что увидел. В этот раз буду восполнять пробелы (смеется). Конечно, в первую очередь меня ждут Кремль и Красная площадь, но не только. Это все, безусловно, очень красиво и интересно, но когда я путешествую, меня прежде всего интересуют не исторические достопримечательности, а то, как живут люди. Поэтому я попрошу организаторов, чтобы мне показали настоящую Москву.

Справка «Известий»

Паоло Дженовезе – итальянский режиссер и сценарист. Родился в 1966 году в Риме. Начинал свою карьеру как клипмейкер. Первый полнометражный фильм снял в 2002 году (комедия «Неаполитанское обаяние»), с тех пор выпускал по картине почти каждый год. Наибольший успех внутри страны и за рубежом получила комедия «Идеальные незнакомцы» (2016).