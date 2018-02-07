Если раньше за таланты и будущее конкурировал бизнес (в Google, Microsoft, IBM работают несколько тысяч сотрудников из России), то последние несколько лет к делу подключились и государства. Собственные программы развития цифровой экономики, привлечения талантов, инвестиций есть у США, Китая, Франции, Германии. А Япония, Швейцария и даже Белоруссия претендуют на лидерство в экономике криптовалют. Россия тоже пытается быть в тренде: одновременно несколько ведомств представили проекты по регулированию этой сферы. Если работа на этом рынке в нашей стране будет слишком сложной, его участники уйдут в другие юрисдикции.



Легализация криптовалюты в Белоруссии сразу заинтересовала российский бизнес — уже несколько команд готовы воспользоваться пятилетними налоговыми льготами, легальным обменом криптовалют и юрисдикцией на родном языке.



В нашей же стране в конце января были одновременно представлены три законопроекта. Минкомсвязи предложило концепцию по регулированию блокчейн-технологий и майнинга, Минфин — проект закона о регулировании криптотокенов, а Банк России разработал законопроект о краудфандинге.



По сути, ЦБ предложил создать специальные платформы для привлечения инвестиций, которые возьмут на себя функции по отбору проектов, обеспечению их размещения, открытию эскроу — условных счетов для учета имущества. Также эти платформы станут гарантами качества и защиты прав инвесторов ICO (первичное размещение токенов. — Ред.). Они должны отсекать «нереализуемые проекты», жульничество, помогать менторской поддержкой. Это оптимальное и привлекательное решение — в мире лучше еще никто не придумал.



С майнингом тоже есть перспективы. В России два впечатляющих ресурса: дешевые избыточные или законсервированные электрические мощности и холодный климат. По экспертным оценкам, дополнительные мощности составляют не менее 15% от существующих. Климат нашей страны делает майнинг дешевле — меньше энергии тратится на охлаждение систем. Ряд регионов уже сейчас ведет переговоры о размещении на их территориях майнинговых кластеров, центров данных. Местные власти готовы предоставлять инвесторам льготы.



Дешевый хостинг и обработка данных интересны бизнесу во всем мире. Россия сейчас занимает в этой сфере менее 1% рынка. Однако есть большой потенциал для реализации государственных задач — проектов обработки данных в сфере госуправления, здравоохранения, цифровой экономики.



Министерство финансов пошло по пути извлечения налогов из цифровой экономики. Для токенов придумали новое «налогооблагаемое» понятие «финансовый актив», их эмиссия должна проходить аналогично размещению ценных бумаг. При этом весь мир определяет токен не как самостоятельную сущность, а лишь как цифровой способ фиксации прав его держателя. «Эмитент» в рамках ICO, по сути, предлагает не токены, а право на товар, услугу, скидку, акцию, обязуется возвратить заем, закрепляя это в записи блокчейн — токене.



Майнинг у нас в стране пытаются приравнять к предпринимательству. То есть все, кто добывает криптовалюту тем или иным способом, приравнены законопроектом Минфина к бизнесменам. Это автоматически повлечет необходимость регистрации ИП либо ответственность за незаконное предпринимательство. Пока ни одно государство мира не пошло по такому пути. Тем более выявить майнеров иными средствами, кроме предоставления льгот, невозможно. Бизнесу проще открыть кластер в Белоруссии, которая дает поблажки и предлагает дешевое электричество, импортированное из России.



Но самое главное: все три ведомства обошли вопрос, который больше всего беспокоит граждан и бизнес, — как легально купить или продать криптовалюту. Сейчас 70% обмена виртуальных денег на рубли идут через EXMO — британскую биржу с «российскими» корнями. Но если с этой площадкой что-то случится, наши сограждане никак не смогут защитить свои права за границей.

У России должны появиться цели и собственная стратегия роста новой экономики, которые позволят найти баланс между текущими фискальными интересами и будущим развитием. У нас есть все необходимые ресурсы, чтобы реализовать любую самую амбициозную задачу.

Автор — советник уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей

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