Девушка обратилась в московскую клинику с пулей во лбу

Девушка с застрявшей во лбу пулей обратилась в одну из столичных больниц. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошел ночью, 3 февраля на Новосибирской улице, дом 6, корпус 2. Неизвестный в маске напал на 21-летнюю потерпевшую и, угрожая пистолетом, потребовал отдать ему деньги. Получив отказ, преступник выстрелил девушке в голову и скрылся, ничего не взяв. Пострадавшая смогла самостоятельно добраться до больницы, где медики поставили ей диагноз: инородный предмет в лобной области.

После того, как врачи извлекли пулю, потерпевшая пришла в полицию, где написала заявление. Отмечается, что она находилась в состоянии легкого алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В совершении преступления полиции подозревает мужчину 1998 года рождения, проживающего на Красноярской улицы, сообщает НСН. По данным портала «Подмосковье сегодня», инцидент произошел в столичном районе Гольяново.