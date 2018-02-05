Прямой эфир

Девушка обратилась в московскую клинику с пулей во лбу

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Девушка с застрявшей во лбу пулей обратилась в одну из столичных больниц. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошел ночью, 3 февраля на Новосибирской улице, дом 6, корпус 2. Неизвестный в маске напал на 21-летнюю потерпевшую и, угрожая пистолетом, потребовал отдать ему деньги. Получив отказ, преступник выстрелил девушке в голову и скрылся, ничего не взяв. Пострадавшая смогла самостоятельно добраться до больницы, где медики поставили ей диагноз: инородный предмет в лобной области.

После того, как врачи извлекли пулю, потерпевшая пришла в полицию, где написала заявление. Отмечается, что она находилась в состоянии легкого алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В совершении преступления полиции подозревает мужчину 1998 года рождения, проживающего на Красноярской улицы, сообщает НСН. По данным портала «Подмосковье сегодня», инцидент произошел в столичном районе Гольяново.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
План «Перехват» объявлен после стрельбы в ресторане в центре Москвы
Два человека пострадали в результате стрельбы в центре Москвы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017