Ведущие эксперты медиаиндустрии поставят диагноз отрасли

На факультете журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова 5 февраля открывается ежегодная международная научно-практическая конференция «Журналистика в 2017 году: творчество, профессия, индустрия». Ведущие эксперты журналистики соберутся, чтобы подвести итоги прошедшего года, обсудить сформировавшиеся в индустрии тренды и дать прогнозы развития медиарынка.

Участниками мероприятий станут более 400 представителей современной медиаиндустрии. Во время конференции пройдут тематические круглые столы, секции, дискуссии, участие в которых примут журналисты-практики, а также профессора, преподаватели, научные сотрудники факультетов журналистики, а также ведущие медиаменеджеры и медианалитики. Вместе они обсудят обозначившиеся тренды и определят стратегию развития профессии и индустрии в России.

На конференции выступят декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова, глава медиахолдинга Виктор Шкулев, директор Мультимедиа Арт Музея Москвы (МАММ) Ольга Свиблова, представители Роспечати и Министерства образования и науки РФ. Участники обсудят трансформацию СМИ в эпоху цифровизации, значение визуальной культуры для современных медиа, судьбу печатных СМИ, образовательные стандарты для учебных институций, где готовят будущих журналистов.

Конференция будет проходить с 5 по 7 февраля в Москве. Организатор мероприятия — факультет журналистики Московского государственного университета при участии Союза журналистов России, Национальной ассоциации исследователей массмедиа (НАММИ) и Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета.