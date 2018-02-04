Театр «У Никитских ворот» покажет премьеру на фестивале в Ярославле

Московский драматический театр «У Никитских ворот» в рамках Первого театрального фестиваля имени Виктора Розова 13 февраля покажет премьерный спектакль «Папа, мама, я и Сталин» в Ярославле.

Об этом рассказал художественный руководитель театра, народный артист России Марк Розовский. Пьеса, на которой основан спектакль, написана артистом.

Розовский отметил, что он «с глубоким почтением и уважением всегда относился к жизни и творчеству замечательного русского драматурга (Розова. — iz.ru), в творческом наследии которого 20 пьес и шесть киносценариев, вошедших в золотой фонд нашей культуры», передает ТАСС.

Как отмечает агентство, фестиваль имени Розова пройдет в Костроме и Ярославле с 5 по 16 февраля. В рамках мероприятия выступят ведущие творческие коллективы из городов России, а также из Кишинева и Риги.