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Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Киргизии

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Фото: Global Look Press/Danita Delimont
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Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано на территории Киргизии в воскресенье, 4 февраля.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 5 км.

«Эпицентр землетрясения энергетическим классом 9,5 располагался в 586 км на юго-запад от Алма-Аты на территории Кыргызстана», — сообщается на сайте Сейсмологической опытно-методической экспедиции комитета науки минобразования Казахстана.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Накануне в Киргизии произошло сразу три землетрясения до 3,5 баллов.

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