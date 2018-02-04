Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Киргизии

Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано на территории Киргизии в воскресенье, 4 февраля.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 5 км.

«Эпицентр землетрясения энергетическим классом 9,5 располагался в 586 км на юго-запад от Алма-Аты на территории Кыргызстана», — сообщается на сайте Сейсмологической опытно-методической экспедиции комитета науки минобразования Казахстана.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Накануне в Киргизии произошло сразу три землетрясения до 3,5 баллов.