На ледоколе «Евгений Примаков» поднят российский флаг

На ледоколе «Евгений Примаков» подняли флаг России. Церемония имянаречения судна прошла в Санкт-Петербурге. Новый ледокол назван в честь выдающегося политика и дипломата.

За годы работы Евгений Примаков был директором Службы внешней разведки (СВР), министром иностранных дел и главой российского правительства.

Ледокол построен по заказу «Совкомфлота» для проекта «Сахалин-2». «Евгений Примаков» — четвертое судно, снабжающее платформы российского острова.