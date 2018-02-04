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На ледоколе «Евгений Примаков» поднят российский флаг

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На ледоколе «Евгений Примаков» подняли флаг России. Церемония имянаречения судна прошла в Санкт-Петербурге. Новый ледокол назван в честь выдающегося политика и дипломата.

За годы работы Евгений Примаков был директором Службы внешней разведки (СВР), министром иностранных дел и главой российского правительства.

Ледокол построен по заказу «Совкомфлота» для проекта «Сахалин-2». «Евгений Примаков» — четвертое судно, снабжающее платформы российского острова.

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