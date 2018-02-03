Парк «Остров мечты» откроется в Москве в 2019 году

Власти Москвы откроют тематический парк «Остров мечты» в Нагатинской пойме в 2019 году, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Я думаю, что к началу следующего года инвестор уже будет заниматься пусконаладкой, подготовкой к вводу в эксплуатацию и приступят к полноценным работам по самому парку… Я надеюсь, что в 2019 году парк полноценно будет работать», — приводит заявление Хуснуллина «РИА Новости».

По его словам, крытая часть парка будет занимать площадь более 200 тыс. кв. км. Эта особенность сделает «Остров мечты» крупнейшим тематическим парком в Европе. Открытая часть парка будет занимать площадь 62 га.

Хуснуллин также добавил, что работы в парке идут хорошими темпами, в основном уже завершена строительно-монтажная часть.

Напомним, с 1 ноября 2017 года в парке «Остров мечты» в Нагатинской пойме началось формирование ландшафтного рельефа. Формирование рельефа займет 3–4 месяца, после чего рабочие приступят к прокладке коммуникаций.

Через весь парк будут проходить пешеходные дорожки и велодорожки. Кроме того, здесь установят пандусы для инвалидов и сделают их безбарьерными. Известно также, что в парке разместятся порядка 40 видов развлечений, включая 27 аттракционов, а ландшафтная зона займет 32 га.