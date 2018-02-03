Артистов «Гоголь-центра» наградили за заслуги перед театром

Несколько десятков человек получили награды за заслуги перед «Гоголь-центром» во время праздничной церемонии, посвященной пятилетию театра.

«Гоголь-центр» с первым юбилеем заочно поздравил его худрук Кирилл Серебрянников, который в настоящий момент находится под домашним арестом. Его голос в записи сопровождал церемонию награждения труппы.

«К пятилетию мы начали готовиться заранее, еще в августе — летом. Кирилл Семенович делал какие-то наработки в перерывах между съемками фильма, кто знал, что это может пригодиться, — чудо!», — отметил ведущий вечера, режиссер Алексей Агранович.

Поздравить театр с юбилеем пришли экс-министр столичного правительства Сергей Капков, бизнесмен Роман Абрамович, телеведущая Ксения Собчак с супругом, актером Максимом Виторганом, режиссеры Федор Бондарчук, Павел Лунгин, Дмитрий Брусникин и другие известные деятели искусства.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил до 19 апреля сроки домашнего ареста для худрука «Гоголь-центра» Серебренникова и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина.