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Украина резко увеличила экспорт шмелей в Европу

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Фото: Global Look Press/Monika Skolimowska
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Украина в период с января по сентябрь 2017 года поставила в Европу 73 т шмелей, что на 48% больше, чем за аналогичный период в 2016 году. Аграрии на экспорте насекомых заработали более $307 тыс.

Эксперт аграрных рынков ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Дарья Гриценко отметила, что средняя стоимость килограмма шмелей составляет $4,2.

Три четверти поставок пришлись на страны Европы, еще одна четверть — на страны СНГ, передают «Украинские новости».

Гриценко также обратила внимание на сокращение импорта шмелей, которые используются для естественного опыления сельхозкультур. Украина в минувшем году приобрела 10,1 т насекомых, что на 1% меньше, чем в 2016 году.

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