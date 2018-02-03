Украина резко увеличила экспорт шмелей в Европу

Украина в период с января по сентябрь 2017 года поставила в Европу 73 т шмелей, что на 48% больше, чем за аналогичный период в 2016 году. Аграрии на экспорте насекомых заработали более $307 тыс.

Эксперт аграрных рынков ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Дарья Гриценко отметила, что средняя стоимость килограмма шмелей составляет $4,2.

Три четверти поставок пришлись на страны Европы, еще одна четверть — на страны СНГ, передают «Украинские новости».

Гриценко также обратила внимание на сокращение импорта шмелей, которые используются для естественного опыления сельхозкультур. Украина в минувшем году приобрела 10,1 т насекомых, что на 1% меньше, чем в 2016 году.