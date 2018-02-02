Власти Турции признали взрыв в Анкаре терактом

Причиной раздавшегося 1 февраля взрыва в здании налоговой инспекции в Анкаре была бомба. Власти Турции признали случившееся терактом.

По данным следователей, взрывное устройство в здание пронес в сумке террорист, проходивший обучение по изготовлению взрывчатки на находящейся под контролем курдских отрядов территории Сирии.

Пронесший в здание бомбу боевик был позднее нейтрализован турецкими силовиками, передает телеканал NTV со ссылкой на заявление правительства турецкой столицы.

Отмечается, что правоохранители задержали восемь человек по подозрению в причастности к организации теракта.

Как сообщал портал iz.ru, губернатор Анкары Эрджан Топаджа накануне заявил, что в результате взрыва в здании налоговой инспекции пострадали два человека.