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Дмитрий Нагиев травмировал ногу во время спектакля в Калининграде

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Актер и телеведущий получил травму ноги на спектакле «Кыся» в Калининграде. Об этом он рассказал в беседе с телеканалом «360».

«Это рабочий момент. Декорации обвалились. В общем, нормально. Хромаю, но ползу», — прокомментировал ситуацию Нагиев.

Инцидент произошел в четверг, 1 февраля, в Калининградском областном драматическом театре. Дмитрий Нагиев травмировал ногу прямо во время спектакля. Прибывшие в театр медики диагностировали у него ссадину и ушиб правой голени. По словам фельдшера, травма оказалась не слишком серьезной. Медик также отметила, что, несмотря на усталость и травму, актер был крайне вежлив и несколько раз пошутил.

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