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Тонущий в Крыму молдавский сухогруз отбуксируют к берегу

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Фото: ТАСС
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Турецкий сухогруз «Берг» с молдавским флагом, потерпевший бедствие у берегов Крыма накануне, отбуксируют на мелководье. Об этом сообщил руководитель отдела информационного обеспечения ЧФ капитан первого ранга Вячеслав Тухачев.

В спасательной операции принимают участие буксиры Черноморского флота РБ-44 и РБ-237, пишет ИА SevastopolMedia. Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook призвал профильные ведомства не допустить утечки топлива с пострадавшего сухогруза. Он добавил, что эксперты обнаружили в корпусе судна три пробоины, а на борту судна находятся 47,7 т дизельного топлива и моторного масла, утечка которых в Черное море может привести к экологической катастрофе в случае затопления сухогруза, пишет RT.

Как сообщает телеканал «Звезда», сухогруз «Берг» направлялся из порта Ахов в турецкий порт Бандырма, но получил пробоину накануне и находится на якорной стоянке у порта Феодосии в 4 км от берега. Отмечается, что ЧП произошло в 15 км от точки отправления. На борту судна находилось 12 членов экипажа. Они были эвакуированы, медицинская помощь никому из них не понадобилась. Моряков разместили в одном из местных отелей.

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