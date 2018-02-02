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В Шанхае 18 человек пострадали от протаранившего толпу фургона с газом

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В Шанхае автомобиль врезался в толпу людей и загорелся. В результате аварии 18 человек пострадали, из них трое в тяжелом состоянии, передает агентство «Синьхуа».

Отмечается, что автомобиль был загружен газовыми баллонами. На место ЧП сразу приехали пожарные, не давшие огню перекинуться на взрывоопасные емкости.

Инцидент произошел накануне утром перед кофейней Starbucks в туристическом районе Хуанпу.

Фургон выехал на тротуар в туристическом районе Шанхая перед кофейней. Протаранив людей, машина врезалась в ограду и загорелась.

Полиция называет причиной аварии случайность — водитель, куривший за рулем, не справился с управлением, пишет Утро.ru.

Генконсульство РФ в Шанхае пока не сообщило, были ли среди пострадавших граждане России.

По предварительной информации, 40-летний водитель, являющийся сотрудником шанхайской компании по выпуску изделий из металла, не был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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