В Свердловской области сгорел дом Ельцина

В Свердловской области в селе Басмановское сгорел дом, в котором родился Борис Ельцин. Инцидент произошел накануне 87-летия первого президента России.

«На место происшествия выехала дежурная смена из села Бутки. К тому времени дом уже сильно горел, спасти его не удалось», — рассказали в МЧС Талицы.

Как рассказала нынешняя хозяйка постройки Юлия Казарина, пожар произошел, когда она была в отъезде, уничтожив всё имущество семьи.

По словам жителей села Басмановское, именно в этот дом Клавдия и Николай Ельцины привезли сына Бориса, который родился 1 февраля 1931 года. Однако биографы первого президента России утверждают, что его семья жила там до рождения ребенка, а потом переехали в соседнее село Бутка.