Сингапур ограничил использование фитнес-браслетов военнослужащими

Сингапурское военное ведомство запретило военнослужащим пользоваться любыми фитнес-браслетами и соответствующими приложениями в смартфонах во время тренировок, учений и выполнения особых заданий.

Как говорится в заявлении минобороны Сингапура, в результате проведенных исследований было принято решение ограничить деятельность фитнесс-приложений, поскольку они могут позволить обнаружить военные базы. Таким образом, во время проведения маневров, тренировок и выполнения оперативных задач смартфоны и фитнес-браслеты должны быть сданы на хранение.

В то же время военнослужащим разрешено ношение подобных устройств во время нахождения в пунктах постоянной дислокации, в том числе на базах.

Ранее портал iz.ru сообщал, что экс-канцлер Австрии Кристиан Керн заявил, будто бы за прослушкой кабинета вице-канцлера Австрии Хайнца Кристиана Штрахе в венском дворце Дитрихштайн могут стоять иностранные разведывательные службы.