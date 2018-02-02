СМИ: старший сын Фиделя Кастро покончил с собой на Кубе

Старший сын Фиделя Кастро Диас-Баларт покончил с собой на Кубе. Ему было 68 лет.

Как сообщает кубинская газета Granma, Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт находился в глубокой депрессии. Он долгое время наблюдался у врачей в госпитале.

Решение о дате и месте похорон будет принято семьей в ближайшее время.

Фидель Кастро Диас-Баларт родился 1 сентября 1949 года в Гаване. В 1974 году с отличием окончил МГУ им. М.В. Ломоносова, защитил кандидатскую диссертацию по ядерной физике в Объединенном институте ядерных исследований.

Работал в Институте атомной энергии им. И.В. Курчатова и на Нововоронежской АЭС. В 2000 году получил степень доктора физико-математических наук в Университете ядерных наук и технологий (Куба).

Занимал различные руководящие должности на Кубе в сфере атомной энергетики.