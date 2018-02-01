Сборная России проиграла шведам на ЧМ по хоккею с мячом в Хабаровске

Сборная России уступила команде Швеции в матче группового этапа со счетом 6:3 на чемпионате мира по хоккею с мячом, который проходит в Хабаровске.

Первый мяч был забит сборной Швеции уже на четвертой минуте игры Даниэлем Берлином, еще через несколько минут Йоаким Андерссон удвоил счет, сообщает Сибирское агентство новостей.

Хоккеисты команды России смогли подобраться к воротам соперника лишь на 29-й минуте, когда мяч забил Алан Джусоев. Остальные два мяча забили Максим Ишкельдин и Янис Бефус на 48-й и 87-й минутах соответственно.

На данный момент российская сборная расположилась на втором месте в группе, набрав четыре очка и уступив шведской команде первую строчку, сообщает RT. В следующем матче наша команда встретится со сборной Германии, которая выиграла матч с Венгрией.