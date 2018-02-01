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Астраханские власти выбрали место для будущего приюта для животных

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Власти Астраханской области определились с местом, где будет построен питомник для бездомных животных. Он появится в Приволжском районе.

Как сообщил губернатору Александру Жилкину глава региональной службы природопользования и охраны окружающей среды Игорь Краснов, земельный участок для строительства уже подобран, его площадь составит около 1 га. Здесь разместятся вольеры с выгулами, изолятор, кормокухня, ветеринарная амбулатория и утилизатор.

Краснов пообещал, что строительство будет проводиться с учетом всех действующих строительных и санитарных норм, а также правил пожарной безопасности, передает «Астрахань-24».

Общественное обсуждение основных параметров проекта запланировано на февраль, а строительство питомника планируется завершить уже в этом году.

Ранее губернатор Астраханской области уже высказывал озабоченность тем, что в регионе большое количество животных, которые живут на улицах, и общество обеспокоено таким положением дел.

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