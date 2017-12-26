Приют для бродячих животных откроют в Астраханской области

Приют для бродячих животных планируют открыть в Астраханской области, сообщил губернатор региона Александр Жилкин.

На встрече подведения итогов Года экологии в регионе губернатор сообщил, что место под будущий питомник уже определено, в январе 2018 года проект будет подан на рассмотрение. Приют будет создан для животных, хозяева которых в силу обстоятельств вынуждены их оставить на некоторое время, сообщило «Астрахань 24».

Губернатор Астраханской области также отметил, что в регионе большое количество животных, которые живут на улицах, и общество обеспокоено таким положением дел. Исходя из этого и в рамках экологических планов на будущий год, было решено открыть питомник для бродячих животных.