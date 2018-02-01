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Названы имена новых ведущих программы «Орел и Решка»

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Новыми ведущими программы «Орел и Решка» на телеканале «Пятница!» станут Мария Гамаюн и Ольга Антипова. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала в четверг, 1 февраля.

Актриса Мария Гамаюн будет вести Морской сезон программы, а финал «Орел и Решка. Россия» достанется девушке из Абакана Ольге Антиповой, не имеющей опыта работы на телевидении, пишет «Дни.ру». Обе девушки были выбраны по результатам кастинга, который проводил руководитель канала Николай Картозия. Отмечается, что шанс стать ведущей имела любая девушка, как профессиональная ведущая, так и просто поклонница проекта.

Мария Гамаюн закончила ВГИК, снималась в сериалах «Кухня» и «Чернобыль», а также является активным Instagram-блогером.

23-летняя Ольга Антипова, по данным сайта «Комсомольской правды в Красноярске», преподает музыку по классам фортепьяно и гитары, а также ведет Instagram, где и поблагодарила своих подписчиков за поздравление с участием в новом проекте.

 

Публикация от Olga Antipova (@olulunya) Янв 31, 2018 at 11:52 PST

Ранее прежние ведущие Леся Никитюк и Регина Тодоренко покинули телепроект о путешествиях, пишет ТАСС.

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