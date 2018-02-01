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Kia Motors назвала цены на обновленный внедорожник Sorento Prime

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Фото: kia.ru
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Компания Kia Motors объявила о старте продаж обновленного автомобиля Sorento Prime. Новинка будет представлена в 13 комплектациях. Начальная комплектация Sorento Prime Classic доступна по цене от 1,85 млн рублей, сообщили в пресс-службе компании.

Обновленный внедорожник оснащен переднеприводной трансмиссией, так как до этого модель была исключительно полным приводом. Внешне автомобиль также немного изменился. В частности, другим стал дизайн переднего и задних бамперов, а также вся светотехника. В нескольких комплектациях она представлена адаптивными светодиодными фарами.

Базовая комплектация Kia Sorento Prime включает в себя двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, подогрев рулевого колеса, подогрев передних и задних сидений, аудиосистему и 17-дюймовые литые диски. Сборка автомобиля будет производиться на предприятии «Автотор» в Калининградской области.

Ранее портал iz.ru сообщал, что представительство Kia Motors анонсировало выход на рынок первой модели новой линейки X-Line. Данный  автомобиль был создан специально для России.

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