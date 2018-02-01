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Три четверти телезрителей США одобрили речь Трампа перед конгрессом

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Фото: REUTERS/Amr Alfiky
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Три четверти американцев, посмотревших по телевидению обращение президента Дональда Трампа к конгрессу, одобрили речь. Оставшиеся 25% отнеслись к докладу отрицательно. Таким образом, равнодушных к выступлению не осталось.

Две трети зрителей (65%) заявили, что после выступления Трампа почувствовали гордость, свидетельствуют данные опроса, проведенного телекомпанией CBS News.

Еще 21% из числа смотревших разозлились, а оставшиеся 14% — испугались.

По данным компании Nielsen, первое обращение Трампа к конгрессу «О положении страны» посмотрели 40,4 млн зрителей (около 13% всего населения страны. — Ред.). Первое выступление Барака Обамы (в 2010 году) собрало у экранов 48 млн американцев.

Как писал iz.ru, в США сложился своеобразный «рейтинг восхищения» политиками. Первое место разделили Барак Обама и Хиллари Клинтон, а Дональд Трамп занял лишь вторую позицию.

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