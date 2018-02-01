Рынок микрофинансовых организаций (МФО) по итогам 2017 года впервые за несколько лет существенно сократит прибыль из-за регулятивного давления и растущего дефицита капитала. Даже довольно крупные по масштабам бизнеса компании будут нуждаться в капитальных вливаниях со стороны собственников.

Падение рентабельности капитала ниже 40–60% вынудило компании переходить в смежные сегменты. Например, запускать IT-платформы, франшизы, продавать конвейерные решения, выдавать более длинные микрозаймы с пониженной доходностью.

Сейчас крупные компании заявили о наращивании дистанционных выдач своих продуктов, поэтому в 2018 году ожидаются ожесточенная конкуренция в привлечении клиентов на онлайновые каналы и дальнейшее увеличение доли микрозаймов, предоставленных таким способом.

Но в целом рынок в 2018–2019 годах продолжит замедляться, как и его прибыльность. А количество игроков будет сокращаться.

Побочные эффекты от усиления регулирования МФО будут проявляться не только в этом. Следует ожидать роста дефицита капитала по сектору. Если нехватка собственных средств у отдельных крупных игроков будет сопровождаться дефицитом ликвидности, в 2018 году мы можем увидеть первые случаи дефолта крупных микрофинансовых институтов. К середине 2018-го возможен уход с рынка до 800 компаний из действующих 2271. Почти все из этих компаний — микрокредитные (то есть не имеющие права привлекать средства населения, а зачастую фондирующиеся за счет средств собственников), поэтому большого количества дефолтов по обязательствам рынок не ожидает.

Однако всё это не должно смущать инвесторов — параллельного снижаются риски по их вложениям. А сокращение числа МФО на доходности едва ли скажется.

Помимо этого рынок МФО в 2018 году пройдет важную стадию повышения информационной прозрачности. Провозглашенные Банком России цели по усилению защиты прав кредиторов и заемщиков МФО будут достигнуты несколькими путями. Первый — введение обязательного аудита и раскрытие его результатов. А также сопоставимость отчетности компаний с единым планом счетов. К слову, пока лишь несколько компаний размещают РСБУ-отчетность на своем сайте, но не на регулярной основе.

По запросу рыночных инвесторов отчетность раскрывают несколько десятков компаний, но эта процедура пока никак не регламентирована. Намерение ЦБ по обязательному аудиту отчетности РСБУ также потенциально дает возможность инвестору убедиться в наличии сторонней экспертизы.

Второй важный аспект — отчетность по стандартам МСФО. Ее уже сейчас на нерегулярной основе составляют компании — лидеры рынка. Но опять же не всегда раскрывают частным инвесторам. Систематизация этих процессов Банком России также позволит глубже и четче понимать риски, присущие конкретной компании.

Третья составляющая развития рынка — базовые стандарты СРО, регламентирующие многочисленные аспекты риск-менеджмента и клиентских отношений. Повышение требований к системам управления рисками однозначно позволит защитить права заёмщиков и снизить число кредитов под 2000% годовых. Кроме того, это уменьшит риски инвестиций в микрофинансовые компании.

Как показывает опыт стран, реализовавших регулирование микрофинансовых институтов, после формирования цивилизованного рынка его маржинальность постепенно снижается. Однако, несмотря на сокращение прибыльности и дальнейшее замедление темпов роста, рынок уже через 3–5 лет станет более понятным и привлекательным для банков и частных инвесторов. В этой связи в 2019–2020 годах стоит ожидать роста доли «рыночных» источников финансирования микрофинансовых организаций.

Автор — ведущий аналитик рейтингового агентства «Эксперт РА»

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