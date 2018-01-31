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Юрлица потеряют физический адрес

Плату за регистрацию бизнеса в электронной форме обнулят
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Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
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Правительство изучает возможности упростить процедуру регистрации малых предприятий. Такие инициативы обсуждались на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Председательствовал на совещании глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

Принято решение обнулить для малого и среднего бизнеса плату за регистрацию предприятий в электронной форме. Также предполагается отменить требование об обязательном наличии у юридических лиц физического адреса — вместо этого можно будет указать номер почтового ящика или адрес электронного сервиса. Об этом рассказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин по итогам совещания.

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— Мы должны стремиться к тому, чтобы старт нового предприятия был легким, включая вопрос о получении юридического адреса. Это вопрос у нас постоянный, вечнозеленый. Теперь появился уже целый бизнес, который делает деньги именно на так называемой аренде адресов, — заявил на заседании Дмитрий Медведев.

По словам председателя правительства, надо подумать над увеличением участия малого бизнеса в благоустройстве территорий, общественном питании, оказании социальных услуг. Сейчас для небольших компаний расширяется доступ к кредитным ресурсам.

— Впервые с 2014 года по темпам кредитования наблюдается устойчивый рост. За 11 месяцев прошлого года банки выдали почти на 16% больше заемных средств, чем за аналогичный период 2016 года. Это происходит в первую очередь благодаря снижению стоимости заемных денег в связи с улучшением макроэкономической ситуации, — добавил премьер-министр.

По словам министра экономического развития Максима Орешкина, с февраля планируется запустить новый механизм кредитования малых предприятий. Отобраны 15 банков, которые смогут предоставлять им заемные средства со ставкой 6,5%.

Участники заседания обсуждали актуализацию паспорта приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его ключевая цель – обеспечить занятость порядка 1,2 млн человек и оказать поддержку 336 тыс. малых предприятий и ИП. Документ был утвержден в 2016 году, срок его действия завершается в 2019-м.

— Надо подумать, какие решения можно было бы заложить в новый проект, какие усилия нужны для популяризации бизнеса, формирования позитивного образа предпринимателя, — подчеркнул Дмитрий Медведев. — Стратегическая задача — выйти по доле малого бизнеса в экономике на уровни, сопоставимые с развитыми странами. Стало быть, это требует кратного увеличения числа предприятий, объема их продукции и услуг.

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Глава правительства напомнил, что более чем в 40 регионах заработали центры оказания услуг малым и средним предприятиям на базе банков. Крупнейшие заказчики заметно увеличили объем закупок у таких фирм, в том числе и высокотехнологичной продукции.

После определенного спада число зарегистрированных предприятий малого и среднего бизнеса в России вновь растет. К началу года этот показатель преодолел планку в 6 млн.

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