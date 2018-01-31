Именем Андрей запретили называть детей в Исландии

В Исландии популярное среди славянских народов греческое имя Андрей не попало в список имен, которые разрешено давать детям.

Местная пресса сообщает, что специальный национальный реестр имен отклонил его, поскольку оно не соответствует канонам и правилам написания исландского языка.

В Исландии, население которой составляет 335 тыс. человек, уделяют особое внимание сохранению чистоты языка. Большинство иностранных слов, включая и многие имена собственные, исландцы предпочитают не заимствовать напрямую, а переводить в соответствии с нормами и правилами языка.

К настоящему моменту в реестре разрешенных имен есть пять вариантов имени Андрей, используемых представителями разных народов: Андреан, Андреас, Андэ, Андрес и собственно исландское Андри.

Ранее портал iz.ru сообщал, что исландский болельщик Гундермурд Сигурдфлордбрадсен в преддверии ЧМ-2018 пожаловался на труднопроизносимые русские слова.