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Именем Андрей запретили называть детей в Исландии

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Фото: Global Look Press/Bachmann Studios
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В Исландии популярное среди славянских народов греческое имя Андрей не попало в список имен, которые разрешено давать детям.

Местная пресса сообщает, что специальный национальный реестр имен отклонил его, поскольку оно не соответствует канонам и правилам написания исландского языка.

В Исландии, население которой составляет 335 тыс. человек, уделяют особое внимание сохранению чистоты языка. Большинство иностранных слов, включая и многие имена собственные, исландцы предпочитают не заимствовать напрямую, а переводить в  соответствии с нормами и правилами языка.

 К настоящему моменту в реестре разрешенных имен есть пять вариантов имени Андрей, используемых представителями разных народов: Андреан, Андреас, Андэ, Андрес и собственно исландское Андри.

Ранее портал iz.ru сообщал, что исландский болельщик Гундермурд Сигурдфлордбрадсен в преддверии ЧМ-2018 пожаловался на труднопроизносимые русские слова.

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