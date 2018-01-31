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Храм Святой Троицы в Новосибирской области восстановят до лета

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Реконструкцию храма Святой Троицы в Колывани Новосибирской области планируют завершить к маю 2018 года. Храм постепенно разрушался почти 90 лет, восстанавливать его стали в 2016 году.

Сейчас в храме ведутся работы по монтажу отопительной системы, далее должны установить системы водоснабжения и водоотведения. К концу февраля рассчитывают завершить кровельные работы вместе с установкой куполов и главок, крестов. Весной произойдет окрас фасадов, уложат тротуарную плитку. Работы по реконструкции объекта планируют закончить к празднику Святой Троицы в мае, сообщает VN.ru.

Собор Святой Живоначальной Троицы построен порядка 150 лет назад. Сооружение являлось первой каменной постройкой в Колывани. В 1930-е собор был закрыт для проведения реконструкции, которая так и не осуществилась. В нем располагался Дом культуры, затем кинотеатр. Далее в нем разместили торговые ряды.

В начале XXI века здание уже находилось в плачевном состоянии и его включили в список объектов культурного наследия Новосибирской области. Решено было восстановить храм, но специалисты столкнулись со сложностью. Для того чтобы реконструировать какой-либо объект, нужно знать, как этот объект выглядел изначально, нужны чертежи.

Сооружение осмотрели архитекторы и выразили мнение, что проект разработан в конце XIX века кем-то из знаменитых зодчих того времени. Подтверждение своей догадки они нашли в книге 1838 года, архитектор Константин Андреевич Тон изобразил точную копию Колыванского собора. Также специалисты обнаружили в архивах дореволюционные фотографии собора.

Всё это помогло в осуществлении проекта реставрации. Только внутреннее убранство собора осталось загадкой, специалисты не нашли ни одной фотографии. Поэтому Новосибирская епархия сама решит, какую живопись размещать на стенах и сводах храма Святой Троицы.

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