Почему Сталинград? Что он символизирует? Что он значит сегодня?

После проигранного в Московском сражении блицкрига перед Германией встала проблема ресурсов («Нефть – кровь войны»). Но за успехом под Москвой Сталин совершил несколько ошибок. Так, его идея общего наступления привела только к расходу по крохам собранных резервов; Керченская операция закончилась сдачей Севастополя; провал наступления на Харьковском направлении привел к окружению и гибели около 240 тыс. человек. Обстановка на юге стала критической. Германские войска прорвали оборону на стыке Брянского и Юго-Западного фронтов и к середине июня стремительно шли к Волге, заняли весь Донбасс, Ростовскую область, выходили к Кавказу. 7 июля они подошли к Воронежу, 17-го — к Сталинграду. Весной 1942 года линия фронта проходила в 500 км от Сталинграда и более чем в 600 км от Кавказа, но 4 августа был захвачен Ворошиловск (Ставрополь). 8 августа разрушены и оставлены нефтепромыслы Майкопа. 20 августа сдан Краснодар. Повторялось страшное лето 1941 года, то есть немецкая стратегия блицкрига ожила, а советская — войны на истощение — теряла перспективы. Сдача Сталинграда для советского командования означала почти стопроцентное отступление к Уралу.

Захватив Кавказ, нефть Грозного и Баку и перекрыв Волгу, по которой, кроме нефти, шли ленд-лизовские грузы из Ирана, немцы сами могли бы перейти к стратегии на истощение. Они получили бы новые ресурсы, смогли бы выстроить оборону на севере и перейти к освоению захваченных территорий.

Заметим, что согласно информации генерал-квартирмейстера Вагнера, «горючего для операции «Блау» хватит только до середины сентября». («Блау» — название операции на кавказском направлении). Таким образом, время вермахта было сжато в смертельно малом отрезке.

23 июля Гитлер издал директиву № 45, в которой ставил задачу захватить Майкоп, Грозный и Баку и нанести удар в направлении Сталинграда, уничтожить советские войска в этом районе, оккупировать город и блокировать сухопутные коммуникации между Волгой и Доном. Сталинград был необходим немцам, чтобы защитить их северный фланг.

19 июля в газете «Красная звезда» появилось беспримерное по ненависти стихотворение Константина Симонова «Убей его». В нем отражен ужасный дух тех «последних дней»: «Так убей же хоть одного! / Так убей же его скорей! / Сколько раз увидишь его, /Столько раз и убей!»

24 июля «Красная звезда» публикует статью Ильи Эренбурга «Убей».

Атака на Сталинград началась 23 августа массированным авианалетом. Погибло около 40 тысяч человек. Тем не менее город остался живым, производилось электричество, на тракторном заводе им. Дзержинского выпускали танки и оружие. Попытка немецкой 6-й армии под командованием Фридриха Паулюса захватить город лобовым ударом, предпринятая 23 августа, не дала результата. Немцы прорвались к северным окраинам и были остановлены. Теперь город, занимающий узкую, вытянутую вдоль реки территорию шириной 6–8 и длиной около 60 км, был сжат полукольцом германских войск. Связь с тылом могла осуществляться только через Волгу. В самом городе остались две армии — 62-я в центре и на севере, 64-я — на юге. Они были отрезаны друг от друга. Казалось, эту узкую полосу немцы без труда пробьют.

28 августа Георгия Жукова вызвали в Кремль. Сталин сказал ему, что немцы могут взять Сталинград и захватить Кавказ. Жуков назначался заместителем Верховного главнокомандующего и направлялся в «район Сталинграда». Туда перебрасывались три армии.

Бои в руинах приняли новый характер, делающий невозможным взаимодействие пехоты, танков и авиации наступавших войск. Чтобы воспрепятствовать немецким бомбардировкам, русские переносили свои передовые позиции вплотную к немецким, на расстояние броска гранаты. Теперь их нельзя было ни бомбить, ни обстреливать из пушек и минометов без риска разнести собственные позиции. Шла борьба за каждый дом, этаж, коридор. Противники схватили друг друга за горло.

Немцы взяли южные и центральные районы и установили свой флаг на разрушенном здании горкома партии. Теперь они обстреливали центральную пристань. Бои развернулись за Мамаев курган (взят 14 сентября), но немцы не смогли захватить заводские территории и узкую прибрежную полосу, на которую доставлялись боеприпасы и подкрепление с восточного берега.

Ночью 14 сентября переправленная через Волгу 13-я гвардейская дивизия А.И. Родимцева контратаковала на Мамаевом кургане и переломила ход сражения. В первые сутки 10-тысячная дивизия потеряла 3 тыс. человек, в первую неделю — 8 тыс. К концу битвы в ее рядах осталось 320 человек. Ожесточенность тех часов неописуема. В Сталинграде погибли или были ранены несколько сыновей высшего советского руководства.

Немцы последними усилиями захватывают заводы — тракторный имени Дзержинского, «Баррикады», «Красный Октябрь». До Волги остается чуть больше километра. Однако нет, повторяется «московский синдром» 1941 года.

Не установив полного контроля над западным берегом, немцы выдыхались. Стратегически битва переходила в финальную стадию. Из Сталинграда стал виден горящий рейхстаг.

Автор – писатель-историк, заместитель председателя Общественного совета при Министерстве культуры РФ

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