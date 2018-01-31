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Украина назвала причину прекращения подачи воды в ЛНР

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Фото: РИА Новости/Игорь Маслов
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Подача воды с Петровского водозабора в провозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР) была прекращена из-за долга, размер которого составляет 6,1 млн, сообщили в пресс-службе Луганского энергетического объединения.

В сообщении, опубликованном на странице в Facebook, отмечается, что Петровская насосная станция Попаснянского водоканала была обесточена утром 30 января. Она отвечала за подачу воды в Луганскую область.

В пресс-службе отмечают, что долг в размере 6,1 млн накопился с июля 2015 года.

«Луганское энергетическое объединение настаивает на том, что электроснабжение надо оплачивать в полном объеме. Именно из-за таких долгов наше стратегически важное предприятие уже целый год находится в глубоком хозяйственном кризисе, что уже привело к энергетическому кризису во всей Луганской области», — говорится в сообщении.

Ранее государственное унитарное предприятие ЛНР «Лугансквода» сообщило, что Киев без предупреждения прекратил подачу воды. В результате без водоснабжения остались села Обозное, Приветное и Веселая Гора Славяносербского района.

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