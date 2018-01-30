Мужчина признался в совершении убийства, возмутившего всю Францию

Житель Франции Жонатан Даваль признался, что это именно он совершил убийство своей супруги Алексии, обгоревшее тело которой было найдено три месяца назад в лесном массиве близ города Гре-ла-Виль в департаменте Верхняя Сона.

«Да, он ее задушил. Сегодня (во вторник) вечером ему предъявят обвинения», — приводит «РИА Новости» слова адвоката мужчины.

29-летняя Алексия Даваль пропала 28 октября после того, как отправилась на пробежку. Спустя три месяца ее обгоревшее тело было обнаружено в лесном массиве. Криминальные эксперты сообщили, что женщина была оглушена и задушена, после чего ее тело было сожжено.

О пропаже женщины сообщил ее муж, 29 января он был задержан в своем доме и признался в содеянном. Следствие сообщает, что муж убил жену во время семейной ссоры дома, затем инсценировал ее поход на пробежку, где она якобы пропала. В действительности мужчина вывез тело жены в лес. В этом лесу полиция обнаружила обрывки простыни и следы машины Жонатана Даваля.

Убийство Алексии Даваль вызвало широкий общественный резонанс во Франции. Церемония прощания с женщиной транслировалась по национальному телевидению, пользователи соцсетей договорились о пробежке в память об Алексии Даваль.