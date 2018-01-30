Прямой эфир

Мужчина признался в совершении убийства, возмутившего всю Францию

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Panoramic
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Житель Франции Жонатан Даваль признался, что это именно он совершил убийство своей супруги Алексии, обгоревшее тело которой было найдено три месяца назад в лесном массиве близ города Гре-ла-Виль в департаменте Верхняя Сона.

«Да, он ее задушил. Сегодня (во вторник) вечером ему предъявят обвинения», — приводит «РИА Новости» слова адвоката мужчины.

29-летняя Алексия Даваль пропала 28 октября после того, как отправилась на пробежку. Спустя три месяца ее обгоревшее тело было обнаружено в лесном массиве. Криминальные эксперты сообщили, что женщина была оглушена и задушена, после чего ее тело было сожжено.

О пропаже женщины сообщил ее муж, 29 января он был задержан в своем доме и признался в содеянном. Следствие сообщает, что муж убил жену во время семейной ссоры дома, затем инсценировал ее поход на пробежку, где она якобы пропала. В действительности мужчина вывез тело жены в лес. В этом лесу полиция обнаружила обрывки простыни и следы машины Жонатана Даваля.

Убийство Алексии Даваль вызвало широкий общественный резонанс во Франции. Церемония прощания с женщиной транслировалась по национальному телевидению, пользователи соцсетей договорились о пробежке в память об Алексии Даваль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Во Франции полицейский убил трех человек и ранил еще троих
Полицейский во Франции расстрелял любовника своей жены и пожарного

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017