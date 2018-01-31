Ренат Хамидулин: «Мы «воскресим» Фолифорова»

Проконтинентальная команда «Газпром-РусВело», полностью сформированная из российских велогонщиков, начнет шоссейный сезон 2018 года на многодневной гонке «Вуэльта Валенсии». Соревнования в восточной части Испании пройдут с 31 января по 4 февраля. Перед стартом сезона корреспондент «Известий» Тимур Ганеев пообщался с генеральным менеджером «РусВело» Ренатом Хамидулиным. В ходе беседы функционер рассказал о пользе пропуска «Джиро Д’Италия – 2018», причинах расставания с Павлом Бруттом, приглашении в команду титулованного тренера Оливано Локателли и шансах Александра Фолифорова попасть в элиту мирового велоспорта.

— Команду пополнили три молодых российских гонщика. Как вы оцениваете их потенциал?

— Все молодые ребята, которых мы взяли в команду, однозначно готовы к серьезной борьбе. В прошлом сезоне Евгений Коберняк и Степан Курьянов представляли молодежный клуб «РусВело», а с августа проходили стажировку в профессиональной команде и здорово себя зарекомендовали. 21-летний Александр Власов в последние годы выступал за один из итальянских клубов и отметился рядом хороших результатов на представительных гонках. Со временем все трое способны стать лидерами не только нашей команды, но и сборной России. Они сверхталантливые, особенно если говорить про Власова и Николая Черкасова, пришедшего в команду в прошлом году.

— Многие любители велоспорта удивились, когда команду покинул самый титулованный гонщик Павел Брутт. Была возможность продлить его контракт?

— Расставание с Бруттом — это наше решение, а не его. Безусловно, он хороший гонщик, большой профессионал. Паша очень много сделал для команды в прошлом сезоне, но сейчас пришло время придерживаться стратегии омоложения коллектива. Мы выбрали этот путь и идем по нему.

— Есть надежда, что Александр Фолифоров вернется на свой уровень, который он показывал в сезоне-2015/16, когда выиграл один из этапов «Джиро Д’Италия»?

— Безусловно. Мы «воскресим» Фолифорова. У него был очень неудачный прошлый сезон, но мы понимаем, как вернуть ему нужные кондиции. Саша — очень талантливый гонщик, у него впереди еще много ярких гонок.

— Расстроены, что команда не получила wild card (особое приглашение) на «Джиро Д’Италия – 2018»?

— Нисколько. Во-первых, мы стартуем в таких престижных гонках, как «Милан — Сан-Ремо», «Тур Абу-Даби», «Тур Польши», «Тур Турции» и гонки мирового тура в Германии. Так что с календарем мирового тура проблем не будет. Во-вторых, мы провели омоложение состава, и могу сказать, что многие еще не готовы к Гран-туру. Это настоящая мясорубка, и чтобы ее пройти, нужно приобрести определенный опыт и знания. Поэтому этот год лучше провести именно в вопросах воспитания молодых — чтобы они выросли. А потом мы вернемся в большие Гран-туры.

— Главным спортивным директором шоссейной команды назначен Оливано Локателли. Тяжело было подписать такого титулованного специалиста?

— Когда такие люди приходят к тебе на работу, они никогда не смотрят на сумму контракта. В первую очередь их интересует, как организована команда, с кем им предстоит работать и какие возможности им будут предоставлены. Мы понимали, что Оливано будет работать только со своей бригадой тренеров и ему потребуется определенная свобода в реализации собственной стратегии подготовки. К тому же в числе наших спонсоров есть такой человек, как Эрнесто Кольнаго (основатель знаменитой одноименной компании по производству гоночных велосипедов), который всегда может помочь в переговорах с любым человеком из мира велоспорта. Могу сказать, что в нашем проекте Оливано увидел большую перспективу и возможность реализовать те идеи, которые не получилось воплотить ранее. Деньги не имели значения.

— Приглашение Оливано Локателли означает, что вы недовольны спортивными директорами, работавшими в прошлом сезоне?

— Я бы так не сказал. У нас работали очень интересные молодые ребята, которые совсем недавно сами были гонщиками. Стоит признать — получилось далеко не всё. Видимо, это не тот формат, который подходит российскому менталитету. Нашим спортсменам нужно чуть больше жесткости, чуть больше опыта. Времени на раскачку у нас нет. Мы обязательно вернемся к воспитанию собственных спортивных директоров, но на сегодняшний день нам нужно было это изменение — чтобы поставить в рамки тех, кто в прошлом сезоне в них не находился.

— В прошлом году все гонщики занимались с личными тренерами…

— Эта система отменена. Ни один человек не тренируется по своей программе. Мы пришли к выводу, что нужна единая тренировочная программа, общие сборы, общие тренировки. Теперь всё посвящено командной работе. Новое — это хорошо забытое старое. Постепенно велоспорт возвращается к этой системе.

— Возможно ли возобновление сотрудничества с Александром Серовым (титулованный шоссейный и трековый велогонщик, в сезоне-2016/17 являлся спортивным директором «РусВело». — «Известия»)?

— Мы расстались с Сашей в хороших отношениях. Посмотрим, как пойдет этот год. Если мы увидим необходимость расширить нашу команду в треке, то место для такого специалиста, как Серов, всегда найдется. Тем более сейчас у Алексея Маркова (спортивный директор трекового направления «РусВело». — «Известия») не так много помощников.

— Как оцениваете перспективы команды по велотреку в новом сезоне?

— У нас образовалась боевая спринтерская бригада — Павел Якушевский, Денис Дмитриев и Шейн Перкинс. Это люди, которые едут по топовым результатам. У женщин Анастасия Войнова и Дарья Шмелева не нуждаются в дополнительном представлении. Это лучшие гонщицы мира. Поэтому надеемся на хорошие результаты на чемпионате мира (мировое первенство пройдет с 28 февраля по 4 марта в голландском Апелдорне. — «Известия»).

— На сколько медалей может рассчитывать сборная России в Голландии?

— Делать такие прогнозы — дело неблагодарное. Надеюсь, что у нас будет такой результат, которым все будут гордиться.

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