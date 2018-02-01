«Рубин» подписал контракт с Егором Сорокиным до лета 2021 года

Казанский «Рубин» сумел сохранить в составе своего центрального защитника Егора Сорокина. Как сообщил источник «Известий», знакомый с ситуацией в клубе, новый контракт с 22-летним футболистом будет действовать до лета 2021 года. Предыдущее соглашение истекло 31 декабря 2017 года. Команда из столицы Татарстана сейчас испытывает серьезные финансовые сложности и нынешней зимой была вынуждена избавиться от ряда дорогих иностранных игроков. Поэтому продление контракта с перспективным молодым футболистом было для клуба одной из приоритетных задач.

Сколько игрок будет зарабатывать согласно условиям нового соглашения, пока держится в тайне. Однако известно, что в 2016 году его оклад в казахстанском «Актобе» составлял 2 млн тенге (порядка 350–380 тыс. рублей) в месяц. Эти данные клуб обнародовал по окончании чемпионата республики – 2016.

— Переговоры велись с осени, но значительно затянулись, — рассказал источник «Известий» в агентских кругах. — Сам Сорокин изначально был настроен остаться в «Рубине», но имел еще несколько предложений и не отказывался от них, поскольку ряд клубов готов был предложить ему гарантированное место в основном составе. Но в итоге Егор принял решение бороться за место в казанском клубе с Сесаром Навасом и Владимиром Гранатом.

В декабре 2017 года Егор Сорокин в интервью «Известиям» заявлял, что хочет остаться в Казани и продолжить работать под руководством Бердыева. Информацию о продлении контракта с игроком подтвердил генеральный директор «Рубина» Рустем Саяхов.

— Да, соглашение с Сорокиным продлено на 3,5 года, — сообщил руководитель казанского клуба. — Что касается суммы контракта, то мы ее не комментируем — это конфиденциальная информация.

Егор Сорокин родился в 1995 году в Санкт-Петербурге. Он является воспитанником местного футбола. В 2013–2014 годах он заключил контракт с «Тосно», выступавшим во втором дивизионе, однако ни разу не вышел в его составе на поле. В 2014-м футболист оказался в системе «Рубина», где играл за молодежный состав и вторую команду, а 13 сентября 2014 года главный тренер Ринат Билялетдинов выпустил его на замену в матче чемпионата России против «Ростова» (2:1). Больше в том сезоне в играх РФПЛ Егор Сорокин на поле не появлялся.

В 2016 году футболист на правах аренды выступал в чемпионате Казахстана за местный «Актобе», куда его пригласил главный тренер команды Юрий Уткульбаев, работавший с Егором в «молодежке» «Рубина». Защитник сумел быстро закрепиться в стартовом составе команды и провел 31 матч в местной премьер-лиге.

— Было видно невооруженным взглядом, что Сорокин обладает хорошими качествами, — заявил «Известиям» тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха, который занимается просмотром молодых отечественных футболистов. — В этом сезоне ему удалось добиться серьезного прогресса. Конечно, это в первую очередь связано с приходом в «Рубин» Курбана Бердыева. Сейчас Егор окреп, приобрел необходимый опыт и заслуженно является одним из игроков основы. Безусловно, у этого футболиста большие перспективы.

Перед 2017 годом Юрий Уткульбаев и Егор Сорокин снова приехали в Татарстан — первый возглавил выступающий во втором дивизионе нижнекамский «Нефтехимик», а второй стал его основным игроком. Летом прошлого года «Рубин» вернул футболиста из аренды. В нынешнем сезоне защитник провел 11 матчей в РФПЛ, из них семь — в стартовом составе. В частности, полностью отыграл домашнюю встречу с фаворитом национального первенства петербургским «Зенитом» и помог «Рубину» оставить собственные ворота на замке — матч закончился со счетом 0:0. В составе казанцев футболист закрепился в конце 2017 года — пять из шести заключительных встреч «Рубина» перед зимним перерывом Егор Сорокин провел на поле от первой до последней минуты.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter​