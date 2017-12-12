Дмитрий Кириченко: «Бердыев научил меня вниманию к деталям»

Прошедшим летом в ФК «Ростов» произошли глобальные изменения. Команду покинул Курбан Бердыев, с именем которого связывали самые яркие успехи в новейшей истории желто-синих. За это время в клубе сменились практически всё высшее руководство и большинство футболистов. «Ростов» возглавил известный белорусский специалист Леонид Кучук, которому предстояло фактически заново построить команду. Одним из немногих, кому удалось сохранить должность после столь серьезных перестановок, стал член тренерского штаба Дмитрий Кириченко.

В начале сезона «Ростов» выдал серию удачных матчей и уверено держался в зоне лидеров, удивив этим многих экспертов. Однако вскоре у команды начался игровой спад, и она опустилась в нижнюю часть турнирной таблицы. За этим последовала и отставка наставника жёлто-синих Леонида Кучука. Временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен 40-летний Дмитрий Кириченко. В интервью «Известиям» экс-форвард ЦСКА и сборной России, который также является послом города Ростов на чемпионате мира, рассказал о приближающимся мундиале, повышении в донском клубе и опыте работы с Курбаном Бердыевым.

— Чувствуется, что город меняется с приближением чемпионата мира?

— Естественно. Новые дороги, развязки, запускается новый аэропорт — приближение чемпионата видно явно.

— С какой ареной вы могли бы сравнить новый ростовский стадион?

— Я был там, когда стадион находился в еще достаточно сыром виде: не было сидений, не было поля. Место, где он расположен, очень красивое. Для меня это лучший вид в Ростове: Дон, город и стадион. Район там очень сильно изменился.

— Можно сказать, что ваш клуб дал толчок популяризации футбола в городе?

— В данный момент нам сложно собрать полный стадион, но год-два назад в Ростове был ажиотаж, билеты было очень сложно достать. Многие дети записывались в секции, в футбольные школы. Я надеюсь, что мы своей работой смогли поднять престиж города.

— Этот ажиотаж можно вернуть до чемпионата мира?

— Сложно понять. С начала весны мы проведем1– 2 матча на новом стадионе — скорее всего, там будут аншлаги. Мы всегда надеемся на лучшее, но как всё получится, трудно загадывать. Приятно, что Ростов уже успел увидеть лучшие европейские клубы, поучаствовать в борьбе за золото. Это очень интересно, и я хотел бы поблагодарить Курбана Бердыева за то, что дал мне возможность работать с ним. Я очень многое у него почерпнул с точки зрения тренерской работы. У меня сильные впечатления об этом периоде моей карьеры.

— Было предложение перейти вслед за ним в штаб «Рубина»?

— У меня никогда не было с Бердыевым разговора о «Рубине», тем более у меня контракт с «Ростовом». Я комфортно себя чувствую в этом городе. Мои дети учатся в Ростове.

— Чему именно вас научила работа с Курбаном Бердыевым?

— Основное — это скрупулезность и внимание к деталям. Тренеры в современном мире знают все тактики и схемы. Но нюансы и детали в каждой схеме определяют очень многое. Курбан Бекиевич очень скрупулезно и тонко относился именно к нюансам игровых моментов.

— По словам работавших с ним футболистов, к моменту выхода на поле они знали о каждом игроке соперника практически всё.

— Сейчас все тренеры готовятся к предстоящему сопернику. Мы тоже это делали в штабе. Но у команды всё равно должен быть свой стиль, каркас игры, независимый от соперника. А нюансы — это слабые места соперников, слабые позиции, которые нужно использовать. В любом случае не может команда играть в одном стиле с одним соперником, а в другом стиле — с другим соперником. Стиль должен быть узнаваемым.

— В прошлом сезоне вы сыграли с многими европейскими топ-клубами. Игру кого из соперников было сложнее всего проанализировать?

— Самые тяжелые игры у нас были с «Атлетико» — по крайней мере, в Лиге чемпионов. Также мы играли с «Баварией», где много сильных футболистов. Кого-то выделить сложно. Но, пожалуй, отмечу Антуана Гризманна из мадридской команды. Очень нестандартный футболист, оказывается в той точке поля, где его, казалось бы, не должно быть.

— Курбан Бердыев говорил, что с командами уровня «Барселоны» играть непросто, потому что они действуют ситуативно. Сейчас таких стало меньше?

— «Барселона» играет в определенном стиле, просто уровень ее игроков и уровень импровизации иногда настолько высок, что порой просто непонятно, как Месси, например, делает некоторые вещи. Уровень определяет многое. Иногда можно знать об игроке всё. Все же знают, как играют Месси или Криштиану Роналду. Они выходят и делают то же самое — просто в тот момент, когда этого никто не ожидает.

— Вы были достаточно самостоятельным, когда стали исполнять обязанности главного тренера в «Ростове» при Курбане Бердыеве?

— Я не считаю эту работу самостоятельной. Руководил командой Курбан Бекиевич, весь тренерский штаб мне помогал. Это был короткий период — несколько недель в августе, когда была непонятная ситуация с Бердыевым, который то ли уходил, то ли оставался. Но для меня он был главным тренером всегда, когда находился в «Ростове», поэтому здесь никаких вопросов вообще не было.

— Сложно мотивировать игроков в той непростой финансовой ситуации, в которой оказался «Ростов»?

— В тот момент игроки были сильно заряжены на игру. Какие-то причины мешали, но я хочу отдать должное нашим футболистам, которые несмотря ни на что выходили и бились. Они просто грызли землю, старались изо всех сил. К ним нет никаких вопросов. Результат это подтверждает. Если бы футболисты не были бы готовы выкладываться на 100%, у них бы вряд ли получилось выступить так ярко, как это было.

— Почему не у всех игроков «Ростова» получается заиграть в новых командах?

— Сложно объяснить. Понятно, что они перешли в топ-клубы, в которых очень высокая конкуренция. В «Ростове» они получали много игрового времени, пропуская матчи лишь по причине травм, дисквалификации или когда им давали отдохнуть. По сути все, кто был у нас в лидерах, играют в других клубах: Полоз играет, Ерохин играет. Медведев вратарь, это особый случай. В «Локомотиве» достаточно сильная вратарская линия: и Гильерме, и Коченков. Из полевых играют Навас, Кудряшов, Гранат. А тот, кто не всегда играл и у нас, меньше играет и в других командах.

— Вас самого не удивил ваш удачный старт летом?

— Конечно, мы были довольны стартом. В какой-то мере это было связанно и с календарем. Не сразу начались игры с топовыми командами, было время подойти к ним. Начало чемпионата — такой отрезок, где в первых турах непонятно, что команда собой представляет. Те, с которыми мы играли в начале, были нам по зубам. Достаточно равная борьба, где-то за счет характера удавалось набирать очки.

— Какие задачи ставятся перед «Ростовом»?

— В «Ростове» задачи не ставятся. Когда мы боролись за чемпионство, мы задач никаких не ставили. От матча к матчу выходили играть на победу. На мой взгляд, это самый правильный способ — можно ставить какие угодно задачи, но все решается в каждом конкретном матче. «Зенит», «Спартак», ЦСКА должны ставить задачи. Если они даже не будут объявлять о них — ясно, что команды будут бороться за чемпионство. Большого смысла в объявлении задач я не вижу. От матча к матчу — самый верный способ.

— Перед началом сезона в «Ростов» пришли игроки, которых многие уже списали со счетов. Можно сказать, что главной мотивацией для них было доказать, что они еще в порядке?

— Естественно, каждый футболист хочет играть. Когда у игрока всё хорошо, он играет в топ-клубе, играет достаточно много, постоянно. Любой настоящий игрок ищет команду, где он может получать максимум времени. Это касается и наших новичков.

— Как обстоят дела с тренерской лицензией?

— Прохожу обучение на лицензию PRO. Летом поступил, учиться до конца декабря 2018-го. Полтора года.

— А после того, как вы получите лицензию...

— Я не люблю загадывать. Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах.

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