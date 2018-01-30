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Собянин открыл высоковольтную электроподстанцию на Ходынском поле

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Фото: официальный сайт Мэра Москвы/mos.ru
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Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытии высоковольтной электроподстанции закрытого типа «Белорусская» на Ходынском поле в Москве.

«Впервые в России в крупнейшем городе страны создано «энергетическое кольцо» на 220 кВ из 12 крупных современных энергоэффективных подстанций. Для города это означает исторический максимум энергомощностей, которые обеспечивают быстрое и надежное подключение потребителей к электроэнергии», — приводит слова Собянина ТАСС.

Строительство высоковольтной электроподстанции было начато в 2014 году. Благодаря введению объекта в эксплуатацию электричеством будут снабжены потребители Северного и Центрального административных округов Москвы. Новая подстанция будет обслуживать такие социально значимые объекты, как городская клиническая больница имени Боткина и детская городская клиническая больница № 13 имени Филатова.

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