Продолжение зимнего сезона Art Briz: «Танго страсти Астора Пьяццолы»

Хотите окунуться в завораживающую и таинственную атмосферу страстного аргентинского танго? Отправиться в увлекательное путешествие по миру этого танца, полному загадок, наполненному ритмами живой музыки? Оказаться в водовороте чувств и эмоций?

Участвуйте в конкурсе Art Briz! Портал iz.ru проведет розыгрыш билетов на праздничное шоу «Танго страсти Астора Пьяццолы», которое состоится 11 февраля в Государственном Кремлевском Дворце.

Это одно из самых захватывающих и динамичных танцевальных шоу в мире. В канун Дня всех влюбленных Государственный Кремлевский Дворец будет наполнен атмосферой солнечной Аргентины. В этот вечер здесь будет царить страсть музыки и танца.

Правила Зимнего АртБриз доступны по ссылке.