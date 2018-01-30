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Путеводитель по скидкам для владельцев соцкарт появился в Москве

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Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
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На официальном сайте мэра и правительства российской столицы появился онлайн-путеводитель по скидкам для владельцев соцкарт.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на московскую мэрию, на сегодняшний день социальными картами пользуются более 4,5 млн человек.

С помощью этого сервиса держатели карт смогут быстро узнавать актуальную информацию о скидках, которыми можно воспользоваться в магазинах, кафе, аптеках, туристических агентствах и фитнес-клубах.

Ранее портал iz.ru сообщал, что мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что в 2017 году число туристов, посетивших Москву, выросло на 13%: мегаполис посетили 21,6 млн человек.

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