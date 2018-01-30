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За четыре года ВДВ снизили призыв вдвое за счет контрактников

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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В воздушно-десантных войсках (ВДВ) сокращается количество военнослужащих по призыву за счет увеличения приема контрактников.

«За четырехлетний период призывных кампаний количество граждан, необходимых ВДВ для похождения военной службы по призыву, сократилось в два раза», — сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

К концу января 2018 года в частях ВДВ приняли присягу около 5 тыс. срочников последнего призыва. Есть подразделения, в которые новобранцы вообще не направлялись.

В первые месяцы срочники проходят комплекс занятий по воздушно-десантной подготовке. За период службы военнослужащие по призыву успевают совершить до 10 прыжков с парашютом и поучаствовать в масштабных учениях, уточняет «РИА Новости».

Как писал iz.ru, для ВДВ РФ создан опытный защищенный автомобиль, построенный на базе броневика «Тайфун».

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