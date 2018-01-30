Повстанцы в Колумбии пригрозили возобновлением вооруженной борьбы

Повстанцы из Армии национального освобождения (АНО) Колумбии предупредили, что продолжат вооруженные акции против правительственных сил, если мирные переговоры с ними не будут продолжены. Диалог был прерван 10 января, днем раньше завершился режим временного прекращения огня.

«Пока обе стороны не достигнут соглашения о новом прекращении огня, будут продолжаться военные акции с обеих сторон, как это происходит сейчас», — цитирует «РИА Новости» заявление повстанцев со ссылкой на местный канал Globovision.

АНО ведет вооруженную борьбу с властями с 1964 года. В феврале 2017 года группировка начала мирные переговоры с правительством Колумбии о мире.