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Повстанцы в Колумбии пригрозили возобновлением вооруженной борьбы

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Фото: Global Look Press
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Повстанцы из Армии национального освобождения (АНО) Колумбии предупредили, что продолжат вооруженные акции против правительственных сил, если мирные переговоры с ними не будут продолжены. Диалог был прерван 10 января, днем раньше завершился режим временного прекращения огня.

«Пока обе стороны не достигнут соглашения о новом прекращении огня, будут продолжаться военные акции с обеих сторон, как это происходит сейчас», — цитирует «РИА Новости» заявление повстанцев со ссылкой на местный канал Globovision.

АНО ведет вооруженную борьбу с властями с 1964 года. В феврале 2017 года группировка начала мирные переговоры с правительством Колумбии о мире.

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