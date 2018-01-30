95 лет со дня рождения Леонида Гайдая

Легендарному советскому режиссеру Леониду Гайдаю сегодня могло бы исполниться 95 лет. В 1941 году он окончил школу и хотел уйти на фронт добровольцем — не взяли.

Гайдай устроился рабочим сцены в Иркутский драматический театр и смотрел все спектакли. Там же после войны окончил театральную студию, в 1949 году поступил во ВГИК.

Известность Гайдаю принесла лента «Пес Барбос и необычный кросс». В 1961 году короткометражка завоевала любовь советской публики. Благодаря Гайдаю популярной стала и легендарная тройка Трус, Балбес и Бывалый, а кинофильм «Бриллиантовая рука» был признан лучшей отечественной комедией за 100 лет.

В золотой фонд отечественного кинематографа также вошли «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница».

В 1989 году Гайдай был удостоен звания «Народный артист СССР», но еще раньше реплики из фильмов режиссера разошлись на цитаты.