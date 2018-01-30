Прямой эфир

95 лет со дня рождения Леонида Гайдая

0
Выделить главное
вкл
выкл

Легендарному советскому режиссеру Леониду Гайдаю сегодня могло бы исполниться 95 лет. В 1941 году он окончил школу и хотел уйти на фронт добровольцем — не взяли.

Гайдай устроился рабочим сцены в Иркутский драматический театр и смотрел все спектакли. Там же после войны окончил театральную студию, в 1949 году поступил во ВГИК.

Известность Гайдаю принесла лента «Пес Барбос и необычный кросс». В 1961 году короткометражка завоевала любовь советской публики. Благодаря Гайдаю популярной стала и легендарная тройка Трус, Балбес и Бывалый, а кинофильм «Бриллиантовая рука» был признан лучшей отечественной комедией за 100 лет.

В золотой фонд отечественного кинематографа также вошли «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница».

В 1989 году Гайдай был удостоен звания «Народный артист СССР», но еще раньше реплики из фильмов режиссера разошлись на цитаты.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017